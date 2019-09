Samuel Pupo vence o EDP Billabong Ericeira Pro

Foi brasileira mais uma vitória em etapas QS10000 da temporada. Desta vez, em Ribeira d’Ilhas, foi o jovem brasileiro Samuel Pupo, de apenas 18 anos, a conquistar o EDP Billabong Ericeira Pro, selando a quarta vitória brasileira em outros tantos eventos de estatuto máximo do circuito mundial de qualificação (WQS).Este triunfo vai colocar Samuel Pupo muito perto de garantir a qualificação para o WCT 2020. "Sammy" chegou à Ericeira no 39.º posto do ranking, mas com os 10 mil pontos conquistados vai ficar em situação semelhante à de Frederico Morais, já dentro do top 10 e a precisar apenas de passar poucas rondas no Havai para garantir a qualificação.Para garantir o triunfo, Samuel Pupo teve de levar de vencido na final o australiano e "carrasco" de Kikas neste evento, Stu Kennedy. Pupo esteve em grande forma, mostrando todo o seu arsenal técnica e voando bem alto nas direitas de Ribeira. Com 16,57 pontos, Samuel Pupo não deu qualquer hipótese aos 12,80 de Kennedy. Isto depois de ter começado o dia com outra performance dominante frente ao australiano Jacob Willcox nas meias-finais.Curiosamente, um dos surfistas que já está garantido na elite mundial para o próximo ano é Miguel Pupo, irmão mais velho de Samuel. Embora no caso de Miguel este seja um regresso ao Tour, no do irmão mais novo, a confirmar-se, será a estreia. Um verdadeiro exemplo de uma família de surfistas, uma vez que o pai de ambos, Wagner Pupo, foi também competidor do WCT, trabalhando atualmente como shaper [fabricante de pranchas].Destaque ainda para o triunfo de Taj Burrow frente a Tiago pires no heat de lendas. Apesar da derrota e da recente lesão sofrida, Tiago Pires já se mostrou em grande forma em Ribeira d’Ilhas, mostrando um pouco do surf que o tornou famoso mundialmente.