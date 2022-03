Saquarema é novidade no calendário das Challenger Series 2022

A WSL acaba de anunciar novidades para o circuito Challenger Series de 2022, com uma mudança de última hora no calendário. O circuito que vai decidir as vagas de acesso ao circuito mundial de 2023 arranca já em Maio e vai manter as oito etapas inicialmente previstas, sendo uma delas na Ericeira. Contudo, o calendário já não conta com a etapa de Piha, na Nova Zelândia, que foi substituída por uma em Saquarema, no Brasil.

Considerada o maracanã do surf, a praia de Saquarema, vai, assim, receber o circuito secundário de 1 a 8 de Novembro, na mesma altura em que seria realizada a etapa neozelandesa, que volta a não se concretizar, depois de já ter sido adiada várias vezes desde o início da pandemia.

Saquarema passa a ser um dos locais mais movimentados do surf mundial, pois em Junho irá receber a oitava etapa do circuito mundial. Além disso, em Setembro ainda tem prevista a realização de um festival que inclui uma prova QS3000 do circuito regional de qualificação sul-americano, já a contar para as Challenger Series de 2023, mas também uma prova do Pro Júnior sul-americano e uma etapa do circuito mundial de longboard.

A prova brasileira será, assim, a penúltima do calendário e a última onde todos os surfistas qualificados têm a presença garantida. Isto porque os 96 homens e 64 mulheres que se qualificarem para as Challenger Series 2022 não vão ter lugar garantido na etapa final, em Haleiwa, no Havai. Tal como já tinha acontecido no ano passado, apenas 80 homens e 48 mulheres vão ter vaga nessa etapa, com a seleção a ser feita pelo ranking após a etapa de Saquarema. As restantes vagas serão para surfistas havaianos.

Depois de no ano passado o circuito Challenger Series se ter estreado com apenas quatro etapas, este ano fica, assim, confirmado que haverá o dobro das provas. Por enquanto, as qualificações regionais prosseguem para apurar os surfistas que vão poder lutar pelas vagas no CT do próximo ano, estando a grande maioria das regiões a realizar as suas últimas provas de apuramento.

"No ano passado tivemos um circuito muito condensado", começou por dizer Jessi Miley-Dyer, comissária da WSL. "Este ano estamos entusiasmados por poder fazer uma temporada completa. As Challenger Series, associadas ao novo cut de meio do ano no CT, oferecem oportunidades para a nova geração tentar ganhar o seu lugar na elite mundial e pressão extra para os melhores surfistas do Mundo", frisou.