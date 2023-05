Sasha Jane Lowerson faz história como primeira atleta transgénero a competir na WSL

Sasha Jane Lowerson tem 44 anos e está prestes a fazer história no mundo do surf, tornando-se na primeira atleta transgénero a competir em provas da World Surf League. A surfista australiana está inscrita na primeira prova de qualificação para o Mundial de Longboard 2023, que se disputa esta sexta-feira em Manly, Sydney.

Depois de ter dado nas vistas com o triunfo numa prova regional no Oeste Australiano, em Maio do ano passado, lançando aí o debate sobre a introdução de atletas transgéneros em provas, Sasha Jane Lowerson surge, agora, como uma das 15 surfistas inscritas na prova feminina do Manly Longboard Classic, estando, assim, na corrida pela qualificação para o circuito mundial da disciplina.

Este ano a WSL abriu as portas das suas provas a atletas transgénero, numa nova política que gerou uma onda de críticas por parte, inclusivamente, dos próprios surfistas. A havaiana Bethany Hamilton, famosa por ter perdido um braço após um ataque de tubarão na adolescência, reagiu publicamente a estas novas regras, falando na "desigualdade" da situação. As críticas de Hamilton, que é uma das surfistas mais reputadas do Mundo, terão valido a suspensão da havaiana das provas da WSL, ainda que não tenha sido comunicada oficialmente.

Entre 2015 e 2020 Lowerson chegou a competir em provas da WSL, mas, na altura, ainda na categoria masculina e sob o nome de Ryan Egan – identidade que, entretanto, foi apagada do registo de atletas do site da WSL, embora ainda reste uma foto do mesmo em competição em Pantín, na Galiza, em 2019.