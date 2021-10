Sebastian Steudtner e a Nazaré ganham "Oscar" para a Maior onda do Ano

Realizou-se esta madrugada de sábado a cerimónia dos Red Bull Big Wave Awards 2021, considerados os Oscares das Ondas Grandes, com a Praia do Norte, na Nazaré, em destaque numa das categorias. O alemão Sebastian Steudtner foi o vencedor da categoria da Maior onda do Ano surfada em Tow-in. Um momento que aconteceu a 29 de Outubro de 2020, há precisamente um ano.





Além do prémio que veio parar mais uma vez à Nazaré, mas que não garantiu novo recorde mundial do Guinness para a Maior Onda surfada da história, o destaque da noite foi para a francesa Justine Dupont e para o havaiano Kai Lenny. Foram eles os grandes vencedores da noite, ao somarem mais prémios que a concorrência.No caso de Dupont, que é uma surfista muito assídua nas ondas da Nazaré, foram três troféus em apenas quatro categorias. Curiosamente, nenhum deles com contribuição direta da Praia do Norte. Justine foi distinguida com o principal prémio, o Ride of the Year feminino, graças a uma onda surfada em Jaws, no Havai. A mesma onda, um tubo insano e XXL, valeu-lhe o prémio Maior onda do Ano em Tow-in. A estes dois prémios juntou ainda o Performance feminina do Ano, este, sim, com contributo indireto das muitas sessões que teve na Nazaré.Do lado masculino o havaiano Kai Lenny deu nas vistas com a conquista de dois prémios. Além de Performance masculina do ano, Lenny ainda conquistou o prémio para a Maior Onda do Ano na Remada, graças a uma onda surfada em Jaws. A onda gigante da ilha de Maui foi mesmo aquela que mais prémios garantiu na edição deste ano dos Oscares das Ondas Grandes.O domínio de Dupont e Lenny apenas foi furado por dois veteranos destas lides. No único prémio que a francesa não conseguiu vencer, ficando no 3.º e 5.º posto, a havaiana Paige Alms conquistou a Maior onda do Ano na Remada, graças a uma bomba apanhada em Todos Santos, no México. Já o prémio Ride of The year masculino, principal prémio da noite, sorriu, como já era esperado, a Peter Mel, com o seu enorme tubo em Mavericks.Um dos momentos mais aguardados desta cerimónia é perceber se algum dos finalistas bate o Recorde do Guinnes para a Maior Onda Surfada da história. Uma vez que é neste prémios que são anunciadas medições e homologados os recordes oficiais. Como não há qualquer menção da WSL a esse cenário, nem sequer a medida exata da onda de Sebastian, tudo indica que este ano não houve recorde do Mundo e que o detentor desse registo continua a ser o brasileiro Rodrigo Koxa, com uma onda de 24,4 metros, surfada em 2017.