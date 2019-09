Segunda vida de Matheus Navarro vale presença na Ericeira 

Entre as várias estrelas do top 100 mundial que vão estar em prova na Ericeira a partir da próxima terça-feira, destaca-se o brasileiro e número um mundial Filipe Toledo. Mas Toledo não é o único surfista canarinho a dar nas vistas. Matheus Navarro será apenas um entre as dezenas de brasileiros em prova, mas poucos - ou quase nenhum - tiveram de "renascer das cinzas" para conseguir estar a competir na próxima semana no EDP Billabong Ericeira Pro.Quando, em meados de 2012, conquistou a medalha de ouro no Mundial Júnior da ISA, disputado no Panamá, depois de ter batido na final o compatriota e atual membro do WCT Deivid Silva (prata) e o português Vasco Ribeiro (bronze), muitos antecipavam um futuro brilhante para Matheus Navarro. Contudo, o trajeto que se previa glorioso acabou por se revelar cheio de obstáculos.Apesar de todo o potencial demonstrado, o sucesso tardou a chegar e a carreira do jovem surfista brasileiro, que fazia parte do fortíssimo team da Oakley, orientado pelo carismático Pinga, atual selecionador brasileiro de surf, acabou por entrar no abismo. "A minha vitória nos ISA foi um momento muito marcante", começa por dizer-nos. "Até àquele momento estava a dar tudo certo. Estava a dar-me bem nos eventos, já tinha tido um 2.º lugar num WQS na Argentina e um 3.º lugar na China. Mas os anos foram passando…", lembra o surfista catarinense.Após vários anos de luta inglória no WQS, numa altura em que, admite, se sentiu "acomodado", Matheus acabou por perder o patrocinador principal, dedicando-se nos últimos anos mais ao freesurf. "Fiquei praticamente dois anos sem patrocínio. Algo que fez com que deixasse de entrar nos campeonatos, porque era bastante caro viajar", explica.Passou algum tempo sem autocolante no bico da prancha, até que conseguiu finalmente um apoio no seu país. "No final de 2017 acabei por conseguir fechar um acordo com a Oceano Surfwear, uma marca brasileira que me patrocinava para fazer apenas freesurf", sublinha Matheus Navarro.Esta situação fez com que em 2018 terminasse a temporada como número 912 mundial, numa carreira competitiva que, aos 23 anos, parecia sem retorno à vista. No entanto, durante uma das muitas viagens que fez, o talentoso surfista canarinho acabou por receber uma nova reviravolta na carreira. Depois de nas duas últimas temporadas ter feito apenas um total de 3 campeonatos, em 2019 decidiu aventurar-se novamente no WQS devido a um valioso conselho."Comecei a viajar mais para fazer vídeos e fotos, até que numa dessas viagens, às Mentawai, [Indonésia] um amigo que estava comigo no barco viu-me surfar, ficou impressionado e, como tinha uma empresa grande [Inspire], disse-me que tinha que voltar a competir. Ele deu-me um patrocínio, que foi um apoio determinante para voltar a competir no WQS", conta-nos.Ao segundo campeonato que fez, em Cocoa Beach, na Florida, em meados de março, Navarro conquistou logo o primeiro triunfo em provas da WSL. A carreira e a confiança estavam de novo na mó de cima e volvidas algumas semanas, ao quinto campeonato disputado, surgiu nova vitória num QS1500, desta vez na Argentina. Mais tarde fez ainda um 2.º posto num QS1000 no México. Melhor regresso seria impossível. "Está a ser um ano muito especial", admite Matheus Navarro.Os dois triunfos catapultaram o surfista brasileiro bem para dentro do top 100 mundial – chegou a ocupar o 67.º posto mundial, estando agora à entrada do top 80 - e tiveram o condão de despertar novamente o sonho de entrar na elite mundial. "Estou a conquistar novamente o meu espaço no WQS, a subir degrau a degrau. Mas o meu objetivo é, definitivamente, chegar ao WCT. É só nisso que penso. Resta-me continuar a trabalhar. Tenho de treinar, treinar e treinar até chegar lá", promete.Após começar a temporada com um seeding muito baixo, que não lhe permitia entrar nos principais eventos, Matheus Navarro já se prepara para competir nos QS10000 do final do ano, incluindo o EDP Billabong Pro Ericeira, onde já esteve a competir no Mundial Júnior de 2014. Isto já depois de uma eliminação precoce esta semana no QS6000 da Ericeira. E a partir daqui tudo pode acontecer! "Graças a Deus que houve um novo horizonte para mim. Agora, só tenho de agarrar esta nova oportunidade", remata o surfista brasileiro.