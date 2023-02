Seis portugueses avançam para a ronda 3 em Marrocos

A armada lusa viveu, esta segunda-feira, uma jornada positiva após um longo dia de ação no QS3000 de Taghazout, em Marrocos. Depois de um dia inaugural de saldo nulo, desta vez os surfistas portugueses deram boa conta do recado ao longo do que restava da ronda 1 masculina e, depois, em toda a ronda 2. Contas feitas, seis representantes lusos conseguiram avançar para a ronda 3, onde já entram em prova os top seeds, incluindo Frederico Morais, Vasco Ribeiro e o campeão nacional Guilherme Ribeiro.Nos quatro heats em falta da ronda inaugural, Portugal contou com quatro surfistas em prova, com o destaque a ir para a dupla qualificação de Matias Canhoto e Francisco Ordonhas no heat 15, seguindo-se o triunfo de Francisco Mittermayer no heat 16, onde Daniel Nóbrega ficou pelo caminho.Rapidamente foi dado o início da ronda 2, onde o bom momento da armada lusa prosseguiu. No primeiro heat Francisco Almeida ficou pelo caminho, mas Afonso Antunes conseguiu o 2.º posto, avançando mais uma ronda na competição. No heat 3 foi a vez de José Maria Ribeiro também conseguir a qualificação para a ronda 3 em virtude de um 2.º lugar.No heat 5 Luís Perloiro conseguiu um triunfo naquela que foi a melhor performance lusa deste dia 2 na prova marroquina, ao somar 12,90 pontos. Já no heat 8 foi Guilherme Fonseca a conseguir passar mais uma ronda, após segurar a 2.ª posição. O bom momento nacional prolongou-se para o heat 12, onde Joaquim Chaves saiu vencedor.A fechar a ronda houve ainda o triunfo destacado do jovem Francisco Ordonhas, numa bateria em que Francisco Mittermayer foi eliminado. No heat anterior já Matias Canhoto também tinha dito adeus à competição, numa ronda que fechou com seis qualificações portuguesas contra apenas três eliminações.Dessa forma, a prova masculina vai para a ronda 3 com três portugueses ainda em prova. Afonso Antunes, José Maria Ribeiro, Luís Perloiro, Guilherme Fonseca, Joaquim Chaves e Francisco Ordonhas juntam-se, assim, a Frederico Morais, Vasco Ribeiro e Guilherme Ribeiro, que tiveram entrada direta para a fase em que entram em cena os top seeds.Esta segunda-feira houve ainda tempo para a realização da ronda inaugural feminina, com apenas quatro heats e uma estreia de uma jovem portuguesa no circuito WQS. Apesar de não surgir no quadro de heats na véspera, Carlota Chaveiro competiu em Taghazout, mas acabou por ser eliminada, não se conseguindo avançar para a ronda 2, para a qual entraram diretamente Beatriz Costa e Gabriela Dinis. Já Yolanda Hopkins, Francisca Veselko, Carolina Mendes e Mafalda Lopes estão já na ronda 3.H1: Frederico Morais (PRT) x Andy Criere (ESP) x Charly Quivront (FRA) x Clinton Gravett (AFS)H2: Max Elkington (AFS) x Sam Piter (FRA) x Mihimana Braye (FRA) x Afonso Antunes (PRT)H4: Vasco Ribeiro (PRT) X Thomas Ledee (FRA) x Yago Dominguez (ESP) x José Maria Ribeiro (PRT)H5: Adur Amatriain (ESP) x Marc Lacomare (FRA) x Luís Perloiro (PRT) x Enzo Cavallini (FRA)H6: Jorgann Couzinet (FRA) x Guilherme Ribeiro (PRT) x Ruben Vitoria (ESP) x Luan Nogues (FRA)H7: Tiago Carrique (FRA) x Marco Mignot (FRA) x Vicente Romero (ESP) x Guilherme Fonseca (POR)H12: Tristan Guilbaud (FRA) x Kai Odriozola (ESP) x Joaquim Chaves (PRT) x Arran Strong (GBR)H16: Timothe Bisso (FRA) x Luke Thompson (AFS) x Francisco Ordonhas (PRT) x Noe Ledee (FRA)H2: Lucy Campbell (GBR) x Sarah Leiceaga (FRA) x Beatriz Costa (PRT) x Tiara van der Huls (PB)H6: Gabriela Dinis (PRT) x Nahia Milhau (FRA) x Lilou Rumiel (FRA) x Saioa Ortega (ESP)H3. Ariane Ochoa (ESP) x Carolina Mendes (PRT) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H6: Mafalda Lopes (PRT) x Natasha van Greunen (AFS) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H7: Francisca Veselko (PRT) x Camilla Kemp (ALE) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H8: Yolanda Hopkins (PRT) x Alys Barton (GBR) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2