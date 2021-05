Seis portugueses superam a ronda 3 no Caparica Surf Fest

O segundo dia de ação no Caparica Surf Fest ficou marcado por ondas pequenas, que dificultaram a vida aos surfistas e, sobretudo, aos portugueses. Apesar de ter sido uma jornada marcada por uma dezena de eliminações entre a armada lusa, seis portugueses conseguiram emergir na ronda 3 e juntar-se aos seis que tiveram entrada direta para a ronda 4, onde os top seeds já entram em cena.





Com a organização a tentar avançar o máximo com a prova, realizaram esta quarta-feira os 16 heats da ronda 3 masculina, com a prova feminina a ficar de folga. Martim Carrasco, Ruben Gonzalez, João Vidal, Halley Batista, Francisco Carrasco, Eduardo Fernandes, Francisco Almeida, Miguel Matos, Pedro Coelho e Luís Perloiro foram os portugueses a ficar pelo caminho, após um dia marcado também por várias interferências.Em sentido inverno coube a Diogo Martins, Henrique Pyrrait, Tomás Fernandes, Miguel Blanco, Jácome Correia e Martim Paulino salvarem a honra nacional, juntando-se a Vasco Ribeiro, Afonso Antunes, Guilherme Ribeiro, Guilherme Fonseca, Joaquim Chaves e Pedro Henrique na próxima fase.Destaque sobretudo para as performances de Henrique Pyrrait, que venceu o heat 6, com 11,60 pontos, superando já três rondas, de Tomás Fernandes, que venceu o heat 9, com 11,33 pontos, de Miguel Blanco que triunfou num renhido heat 10, com 13,04 pontos, a ainda para o júnior Martim Paulino, que fez o melhor score do dia entre os portugueses, com 13,23 pontos, o que resultou num triunfo do surfista local da Caparica no heat 13.Para amanhã a chamada está marcada para as 6h45, apenas para a prova feminina, onde Teresa Bonvalot, Yolanda Hopkins, Carolina Mendes e companhia já se devem estrear na ronda 2. Um cenário que deixa prever muita ação para o fim-de-semana na Costa de Caparica, onde serão encontrados os campeões deste QS3000 masculino e QS1000 feminino da perna europeia do WQS.H4: Maxime Huscenot (FRA), Guilherme Fonseca (PRT), Teva Bouchgua (FRA), Kike Suarez (ESP)H6: Ramzi Boukhiam (MAR), Dorian Gomez (FRA), Henrique Pyrrait (PRT), Diogo Martins (PRT)H8: Jorgann Couzinet (FRA), Joaquim Chaves (PRT), Cristian Portelli (SUE), Mathis Crozon (FRA)H9: Joan Duru (FRA), Guilherme Ribeiro (PRT), Tomás Fernandes (PRT), Siam Nikritin (ISR)H10: Justin Becret (FRA), Thomas Debierre (FRA), Miguel Blanco (PRT), Yael Pena (ESP)H11: Charly Martin (FRA), Luis Diaz (ESP), Adur Amatriain (ESP), Jácome Correia (PRT)H13: Tim Bisso (FRA), Thomas Ledee (FRA), Martim Paulino (PRT), Paul Cesar Distinguin (FRA)H14: Aritz Aranburu (ESP), Pedro Henrique (PRT), Sam Piter (FRA); Arne Bergwinkl (ALE)H16: Vasco Ribeiro (PRT), Afonso Antunes (PRT), Yago Dominguez (ESP), Uri Uziel (ISR)H1: Vahine Fierro (FRA), Gabriela Dinis (PRT), Juliette Lacome (FRA), Laura Coviella (ESP)H2: Carolina Mendes (PRT), Yolanda Hopkins (PRT), Aelan Vaast (FRA), Ainhoa Leiceaga (FRA)H3: Teresa Bonvalot (PRT), Janire Etxabarri (ESP), Alejandra Balboa (ESP), Alys Barton (GBR)H5: Pauline Ado (FRA), Beatriz Carvalho (PRT), Bahia Frediani (FRA), Francisca Veselko (PRT)H8: Tessa Thyssen (FRA), Mafalda Lopes (PRT), Melania Diaz (ESP), Annette Etxabarri (ESP)