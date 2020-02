Seleção de Para Surfing parte em busca do ouro na Califórnia

A Seleção Nacional de Para Surfing prepara-se para participar no Ampsurf ISA Para Surfing World Championship (nova designação oficial da International Surfing Association para este tipo de competição em vez de surf adaptado) que terá lugar em La Jolla, Califórnia entre 11 a 15 de março.





Portugal far-se-á representar pelos campeões da Europa Nuno Vitorino e Marta Paço e pelo vice-campeão europeu Camilo Abdula. Títulos aos quais somam o terceiro e quarto lugares no Mundial do ano passado, através de Marta Paço e Nuno Vitorino, respetivamente.É, assim, legítimo ter as máximas aspirações, conforme afirma Nuno Vitorino, ex-nadador paralímpico e pioneiro do surf adaptado em Portugal: "Vou à Califórnia para ser campeão do Mundo. Não vou fazer uma participação honrosa. Estou motivado, focado, tenho treinado intensamente no mar, no ginásio, na piscina e não me passa pela cabeça outra coisa que não ganhar."A atitude daquele que é o mais experiente dos elementos da Seleção é emulada por todos no grupo, com Camilo Abdula, de 40 anos, mais comedido nas suas declarações, mas igualmente ambicioso: "O meu objetivo é estar nos quartos de final e depois...seja o que Deus quiser, mas gostava mesmo de trazer uma medalha para Portugal, de preferência a de ouro."Marta Paço, surfista invisual de apenas 15 anos, quer aproveitar o ano a mais de evolução técnica e de natural crescimento para capitalizar na competição: "Este ano vou com muito mais expectativas porque tenho outra experiência e sei como funcionam as competições e isso vai ajudar-me a melhorar o meu resultado e a trazer melhor que a medalha de bronze."A Seleção Nacional parte para a Califórnia no dia 7 de março, numa comitiva liderada pelo presidente da Direção João Aranha.