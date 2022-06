Seleção havaiana sai com três ouros de El Salvador

A seleção do Havai foi a grande vencedora do Mundial ISA Júnior, que terminou este domingo em El Salvador. Com duas medalhas de ouro individuais, em Sub-18 masculinos e femininos, e uma medalha de prata em Sub-18 masculinos e outra de bronze em masculinos Sub-16, os havaianos dominaram por completo a classificação coletiva.Com um total de 7308 pontos, o Havai beneficiou dos triunfos individuais de Luke Swanson e Eweleiula Wong, para ficar a uma grande distância da concorrência, com a Austrália no 2.º posto, com 6220 pontos, enquanto os Estados Unidos superaram a França na luta pelo pódio, terminando com 5746 pontos.Na final masculina Sub-18, Swanson somou 14,73 pontos e deixou o também havaiano Shion Crawford no 2.º posto, com o sul-africano Luke Thompson no 3.º posto e o australiano Kobi Clements na 4.ª posição. Do lado feminino Wong fez 15 pontos, com a espanhola Lucia Machado a terminar como vice-campeã mundial, enquanto a francesa Hina-Maria Conradi e a norte-americana Zoe Benedetto carimbaram a 3.ª e 4.ª posição, respetivamente.Os havaianos, que já só competem de forma independente neste escalão, pois na prova principal estão juntos com os Estados Unidos devido às regras olímpicos, sucedem, assim, aos Estados Unidos, que tinha vencido a última edição deste Mundial Júnior, em 2019, ainda antes da pandemia, quando competiram em casa, na famosa onda californiana de Huntington Beach, que em Setembro recebe o Mundial ISA sénior.Mesmo sem ter representantes no dia final em El Salvador, a Seleção portuguesa conseguiu subir uma posição, terminando no 8.º posto do ranking coletivo, com 4173 pontos, com o Brasil no 7.º posto, Japão no 6.º e Espanha no 5.º. O Canadá surgiu logo atrás de Portugal, no 9.º posto, enquanto a África do Sul fechou o top 10.Apesar de afastada do dia final da competição e da luta pelas medalhas, a equipa portuguesa desceu apenas um lugar em relação à prestação coletiva obtida em 2019, em Huntington Beach, onde Afonso Antunes conseguiu chegar a uma medalha de bronze individual. Algo que permite manter o estatuto de top seed aos surfistas portugueses para a próxima edição deste Mundial Júnior.Em termos individuais, além dos triunfos havaianos, em Sub-16 masculinos a vitória foi do australiano Willis Droomer, um surfista praticamente desconhecido no panorama internacional e sem resultados dignos de registo a nível da WSL, mas que em El Salvador foi o mais forte na sua categoria. Na final Droomer somou 15,50 pontos, deixando o francês Inigo Madina no 2.º posto, o havaiano Luke Tema no 3.º e o espanhol Hans Odriozola no 4.º.Na prova Sub-16 feminina, foi a jovem prodígio canadiana Erin Brooks, de apenas 14 anos, a conquistar o triunfo. Ela que, curiosamente, vive no Havai e já representou a bandeira havaiana. Brooks dominou totalmente esta final, somando 16,77 pontos. A norte-americana Bella Kenworthy ficou com a prata, enquanto o bronze foi para a japonesa Mirai Ikeda e o cobre para a francesa Tya Zebrowski.