Seleção Nacional ainda não sofreu qualquer eliminação em Huntington Beach

Ao quinto dia do Mundial ISA, Portugal viveu mais uma jornada praticamente perfeita em Huntington Beach, na Califórnia. Esta quinta-feira, a ação foi exclusivamente dedicada às repescagens, com o trio nacional em ação a corresponder com triunfos e boas prestações. Algo que deixou a Seleção Nacional como uma das três nações ainda sem qualquer eliminação e na liderança virtual da classificação coletiva, a par de França e Estados Unidos.O grande herói do dia foi Guilherme Ribeiro, que superou três rondas de repescagem. Na primeira delas com um dos melhores scores do dia, ao somar 15,53 pontos. Na ronda 4 passou em 2.º lugar e na ronda 5 voltou a vencer, colocando-se firmemente na ronda 6 de repescagens.Por lá também já está Frederico Morais, que entrou em cena na ronda 4, superando duas fases graças a dois triunfos. Do lado feminino Kika Veselko só competiu por uma ocasião, conseguindo passar à ronda 5 de repescagem, também com um triunfo. Um desempenho global imaculado e que dá grandes esperanças a Portugal para a reta final deste Mundial ISA.Numa altura em que restam 30 surfistas em prova do lado masculino e 32 competidoras femininas, Portugal parte para os três dias finais bem posicionado. Apesar de já ter três surfistas nas repescagens, na tabela coletiva está em igualdade com o anfitrião Estados Unidos e com a França. No entanto, ligeira vantagem para os Estados Unidos que ainda só tem dois surfistas nas repescagens, ao contrário dos três de Portugal e França.Esta quinta-feira vai disputar-se nova jornada decisiva, em que as contas coletivas poderão sofrer grandes reviravoltas, até porque será cada vez mais difícil as equipas se manterem intactas. No programa está prevista a realização da ronda 5 do quadro principal masculino e ronda 4 da ronda principal feminina. Depois haverá ainda duas rondas de repescagem feminina e três rondas de repescagem masculina. Ou seja, todos os portugueses vão estar em ação.O dia poderá ser novamente bem complicado para Guilherme Ribeiro e Frederico Morais, que para se manterem em prova terão de superar três rondas. Na próxima fase, Gui surge no heat 4 da ronda 6 de repescagem, onde enfrenta o costarriquenho Malakai Martinez e o indonésio I Ketut Agus. Já Kikas entra em ação no heat seguinte frente ao francês Mihimana Braye e Josh Burke, de Barbados. Por sua vez, no heat 4 da ronda 5 de repescagem feminina, Kika Veselko vai medir forças com a chinesa Siqi Yang, Chelsea Tuach, de Barbados, e ainda com a peruana Arena Rodríguez.Em situação bem diferente está o trio português que ainda não sabe o que é perder neste campeonato. Caso continuem imbatíveis só irão entrar na água uma vez esta quinta-feira, mantendo-se no quadro principal e cada vez mais perto da final das medalhas – estão a três rondas no quadro principal de o fazerem, enquanto os das repescagens estão a sete rondas no caso masculino e seis no feminino.