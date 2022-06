Seleção Nacional assume liderança tripartida do Mundial Junior ISA

Portugal viveu, esta quarta-feira, uma jornada praticamente perfeita no Mundial ISA Júnior de El Salvador, mantendo a equipa completa e sem qualquer eliminação, após um quinto dia de ação dedicada exclusivamente às repescagens. Apenas Japão e Estados Unidos conseguiram o mesmo feito, ficando, assim, a Seleção Nacional numa liderança tripartida no ranking coletivo desta prova e na luta pela medalha de ouro.Com sete surfistas em ação ao longo do dia e com Beatriz Carvalho a ser a única a ter entrado duas vezes na água, uma vez que teve de competir logo na ronda inaugural da prova Sub-18 feminina, a jovem armada lusa esteve em bom plano, com algumas vitórias de heats e qualificações no limite, mas garantindo que Portugal começa o dia 6 do Mundial Júnior com 12 representantes em prova e ainda sem qualquer eliminação.Depois de Beatriz Carvalho ter começado da melhor forma, com um 2.º lugar na ronda inaugural das repescagens, na ronda 2 da prova Sub-18 feminina Portugal teve as três representantes em ação. Gabriela Dinis [na foto] venceu a sua bateria, com 13,06 pontos, enquanto Benedita Teixeira passou na segunda posição. Já a fechar o dia, Beatriz Carvalho voltou à água e conseguiu segurar a qualificação num heat muito complicado e onde apenas 0,07 fizeram a diferença a favor da portuguesa.Em Sub-18 masculinos apenas Martim Fortes entrou em cena e superou a ronda 2 na segunda posição do seu heat. Já em Sub-16 masculinos foi Martim Fortes a entrar em cena já perto do final da jornada, conseguindo um triunfo sem sobressaltos. Por fim, na categoria Sub-16 feminina, Portugal conseguiu um triunfo através de Maria Dias, fechando a ronda 2 da repescagem com a passagem de Érica Máximo no segundo posto, com 0,15 pontos a serem suficientes para ajudar ao pleno português.Fora de ação estiveram Maria Salgado, Francisco Ordonhas e Matias Canhoto, o trio português que ainda se mantém nos quadros principais das respetivas categorias e que regressam esta quinta-feira à ação na ronda 4, mas também Francisco Queimado e Jaime Veselko, que já tinham caído nas repescagens, mas em rondas mais avançadas, ficando novamente de folga na jornada de hoje, que, além dos quartos-de-final do quadro principal de todas as categorias, ainda verá realizar-se a ronda 3 de todas as repescagens.Dessa forma, Portugal terá pela frente um dia muito importante para as contas finais e para essa liderança provisória que conseguiu alcançar. Ao todo estarão 10 surfistas em prova, com sete deles a terem de discutir a continuidade em prova, sem mais possibilidades de derrota. Apesar de ter menos surfistas no quadro principal que Japão e Estados Unidos, caso continue a manter a equipa intacta após mais esta jornada, é bem provável que Portugal se isole nessa liderança e lance um sério ataque à medalha de ouro coletiva.Relativamente ao trio ainda presente no quadro principal e que tem uma "vida" a mais em relação aos compatriotas, em Sub-18 masculinos Francisco Ordonhas vai estar no terceiro e penúltimo heat da ronda 4, onde irá enfrentar o brasileiro Ryan Kainalo, o inglês Samuel Hearn e o havaiano Shion Crawford. Já em Sub-16 masculinos, Matias Canhoto vai medir forças com os norte-americanos Jak Ziets e Kai Kushner e com o espanhol Hans Odriozola logo no heat inaugural da ronda 4. Por fim, na prova Sub-16 feminina Maria Salgado vai enfrentar a havaiana Vahiti Inzo, a japonesa Mirai Ikeda e a peruana Antia del Solar no segundo de três heats dessa fase.Quanto às repescagens, em Sub-18 masculinos Martim Nunes vai estar em ação logo no heat inaugural da ronda 3, onde terá pela frente o porto-riquenho Nicolas Epps, o alemão Hugo Hermening e o israelita Ilay Bochan. Na mesma fase em Sub-16 masculinos, Martim Fortes compete no sétimo e penúltimo heat da ronda 3, frente ao colombiano Khalil Piñeres, ao argentino Thiago Passeri Pezzati e ao porto-riquenho Jack Young.Na ronda 3 de repescagens da prova Sub-16 feminina, Érica Máximo entra em cena no heat 5, onde mede forças com a neozelandesa Skylar McFetridge, com a nicaraguense Maxima Resano e ainda com a brasileira Sophia Gonçalves, enquanto no sexto e último heat Maria Dias irá enfrentar a taitiana Kahili Simon, a argentina Vera Jarisz e a australiana Willow Hardy.Por fim, na ronda 3 da prova Sub-18 feminina, Portugal terá três representantes em ação. A primeira a entrar na água será Gabriela Dinis no heat 2, frente à argentina Sinai Borelli, à canadiana Sanoa Olin e à venezuelana Valeria Benítez. No heat 5 Beatriz Carvalho defronta a peruana Arena Rodríguez, a porto-riquenha Liliana Franceschini e a chilena Estela Lopez. Por fim, no sexto e último heat, Benedita Teixeira tem a companhia da japonesa Kokona Kawase, da argentina Coco Cianciarulo e da porto-riquenha Anabella Lopez.