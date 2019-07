Seleção nacional em grande destaque no segundo dia do Eurosurf

O Eurosurf arrancou no domingo em Santa Cruz. O segundo dia da prova contou com mais de 10 horas de competição e um total de 30 heats, tendo iniciado pelas 9 horas. A prova começou por dar lugar às seis baterias que faltavam realizar da primeira fase do Surf Masculino, seguindo-se de duas provas de Surf Feminino.A seleção portuguesa começou a edição deste ano com o 'pé direito', com Pedro Coelho a aproveitar as melhores ondas de Santa Cruz, fazendo um dos maiores scores do dia (12,25 pontos). O português acabou por se juntar aos companheiros de equipa, Eduardo Fernandes e Pedro Henrique, na segunda fase do evento.No Surf Feminino a portuguesa Mafalda Lopes representou da melhor maneira a formação das quinas ao garantir a pontuação mais alta do dia (13,75). "É ótimo estar a representar Portugal aqui no nosso país, sobretudo no Open, porque é uma responsabilidade ainda maior, sendo que ainda sou júnior", disse. "A minha prova de correu bem, demorei um pouco a começar, mas iniciei com uma boa onda, e acho que continuei sempre a melhorar, tendo feito até um reverse numa onda, que me deu um 7", rematou a surfista portuguesa.Roberto D’Amico (Itália) e Jay Quinn (País de Gales) também merecem especial destaque, uma vez que conseguiram as duas maiores pontuações neste início de semana - 12,50 e 13,90 pontos, respetivamente.No que toca aos restantes elementos da equipa portuguesa, Francisca Veselko, venceu as duas baterias em que participou, continuando em prova. Carolina Santos não 'teve tanta sorte' e foi remetida para as repescagens ao ficar em terceiro lugar.