Seleção Nacional júnior vai preparar Mundial "em condições quase laboratoriais"

A Seleção Nacional júnior que disputará o Mundial na Califórnia, entre 26 de outubro e 3 de novembro, vai ao País Basco fazer um estágio intensivo e de moldes inovadores numa piscina de ondas.Um iniciativa que vem satisfazer uma ideia que a equipa técnica nacional já perseguia há algum tempo mas que até agora não tinha sido possível por várias razões, nomeadamente, financeiras, como explica João Aranha, presidente da Federação Portuguesa de Surf ."Este estágio é apenas mais um ‘upgrade’ nas condições de trabalho das nossas Seleções Nacionais que só se tornou possível orçamentalmente com o apoio de um novo patrocinador, a Gold Energy. É uma empresa que tem como conceito operacional o recurso às energias ecológicas e que casa bem com os valores da FPS, pelo que abraçámos este parceiro entusiasticamente. Foi um apoio determinante para a nossa campanha no Japão, onde obtivemos uma histórica vaga olímpica e foi fundamental agora para trabalharmos para o sucesso que queremos para estes jovens que são esperanças olímpicas para 2024."Quanto à utilidade de um estágio em piscina de ondas na preparação para um Mundial (ISA World Junior Surfing Championships) que irá decorrer numa praia de fundo de areia, o Selecionador Nacional David Raimundo explica: "Todos estes jovens surfistas são altamente treinados e não precisam que os ensinemos a surfar em qualquer condição. O que fazemos em estágios passa, sobretudo, por fortalecer a mentalidade de Seleção. Fazer um estágio numa piscina de ondas como esta era uma oportunidade que aguardávamos há algum tempo e que só se tornou possível graças ao contributo de um novo patrocinador. E é importante para trabalharmos alguns aspetos técnicos em condições quase laboratoriais, em que podemos observar os atletas de muito perto, mas sobretudo, para reforçar o espírito de equipa antes de partir para uma viagem e um campeonato muito longos em que todos temos de conviver e trabalhar intensamente por um objetivo comum. E isto é algo que no surf só acontece em competições deste género."