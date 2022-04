Semifinalistas masculinos encontrados em Bells Beach com Toledo em destaque

Filipe Toledo é o novo líder do ranking mundial. Naquela que estava previsto ser o dia final do Rip Curl Pro Bells Beach, a quarta etapa do CT, a WSL decidiu surpreender tudo e todos com uma chamada tardia para disputar apenas os quartos-de-final masculinos. Apenas quatro heats que acabaram por ser decisivos para as contas do ranking. Em dia de aniversário e com o mar longe da perfeição esperada, Toledo acabou por ter um verdadeiro presente de aniversário. O surfista brasileiro venceu o heat do dia, uma verdadeira final frente a John John Florence e, depois, beneficiou da derrota dramática de Italo Ferreira frente a Jack Robinson, no último duelo de uma jornada curta e até insólita.Foram pouco mais de duas horas de ação, em que não faltou emoção, mas mais fora do que propriamente dentro de água. À falta de ondas de qualidade inequívoca, após uma três chamadas, a organização decidiu colocar a ação na água já pelas 15 horas locais, o que faz prever que a dose se repita para o domingo de Páscoa, uma vez que apenas faltam três horas de competição para encontrar os campeões da etapa e também a líder feminina do ranking. Contudo, o plano acabou por não correr na perfeição, com as ondas a não colaborarem como esperado.Na primeira bateria do dia Ethan Ewing, uma das melhores notícias deste campeonato, exibiu-se a grande nível, mostrando muito estilo na abordagem às direitas de Bells, eliminando o compatriota Owen Wright. Contudo, todas as atenções já estavam centradas no duelo entre Toledo e John John. O brasileiro abriu em grande, com uma onda de 9,63 pontos. O havaiano respondeu, mas ficou ligeiramente abaixo do adversário, não beneficiando com a celeuma das ondas. Toledo acabou por controlar a bateria até final, agradecendo o brinde e dando um passo de gigante rumo à liderança do ranking.Depois, foi a vez dos dois outsiders do campeonato estarem frente a frente, num heat que acabou com um castigador reinicio, após 15 minutos sem bateria. Quando a ação começou o surpreendente rookie Callum Robson voltou ao ataque e assumiu a liderança da disputa frente a Miguel Pupo. Para o final estava reservada uma luta emocionante pelo triunfo e foi já fora de água que ambos souberam o score da última onda do brasileiro, que ficou insuficiente para a reviravolta. Festa para Robson, que se tornava, assim, no segundo australiano nas meias-finais.Para o fim do menu, houve repetição da dose de emoção. Jack Robinson começou mais forte o heat frente a Italo Ferreira, que era o único surfista em prova ainda com possibilidades matemáticas de superar Toledo no ranking. Para isso tinha de vencer o campeonato e esperar que no dia final o compatriota perdesse logo nas meias-finais. Italo inverteu a bateria a meio e parecia estar por cima em termos táticos. Nos instantes finais tinha a prioridade, saiu na frente e conseguiu melhorar o score.Contudo, nos últimos 20 segundos veio a resposta de Robinson. Já na areia foram minutos e minutos angustiantes à espera dos scores. Foi por apenas 0,20 pontos que o triunfo caiu para o lado de Jack Robinson, com a Austrália a garantir a maioria nas meias-finais masculinas, enquanto Italo fazia a sua prancha embater nas paredes dos balneários, devido a um laiva de fúria, que só terminou com um sprint em direção à cabine dos juízes. Foi mesmo o momento mais emocionante de um dia ambíguo e determinante.Para este domingo prevê-se mais uma jornada de muitas chamadas, para a prova retomar e terminar ao final da tarde australiana (manhã portuguesa). No entanto, depois do que aconteceu este sábado, manda a prudência esperar para ver. Se do lado masculino Toledo vai tentar ganhar vantagem para a concorrência, com a liderança já conquistada, no lado feminino é o heat entre a campeã mundial Carissa Moore e a atual líder do ranking Brisa Hennessy que vai definir quem sai de Bells na liderança do ranking feminino.H1: Ethan Ewing (AUS) x Italo Ferreira (BRA)H2: Callum Robson (AUS) x Jack Robinson (AUS)H1: Courtney Conlogue (EUA) x Tyler Wright (AUS)H2: Carissa Moore (HAV) x Brisa Hennessy (CRC)