Sete portugueses avançam para as rondas finais em Pantín

Saldo muito positivo, esta sexta-feira, para os surfistas portugueses presentes no QS3000 de Pantín, na Galiza, com sete dos nove representantes nacionais que estiveram hoje em prova a conseguirem a qualificação para as rondas finais desta que é a quarta etapa do circuito de qualificação europeu 2023/24.O destaque vai para a prova feminina, onde a armada lusa prossegue com cinco surfistas em jogo, quando já só restam 16 competidoras em prova. Esta sexta-feira, apenas Gabriela Dinis ficou pelo caminho. Do lado masculino, são dois os surfistas a avançarem para a mesma fase, tendo a armada lusa perdido apenas o contributo de Francisco Almeida, terminando a jornada com um total de somente duas eliminações.As contas portuguesas começaram a correr de feição logo ao início da manhã, com Teresa Bonvalot a vencer a primeira bateria do dia, com um score de 15,33 pontos. Yolanda Hopkins (12,63), Carolina Mendes (12,97) e Kika Veselko (13,17) também superaram a ronda 3 feminina com distinção, enquanto Mafalda Lopes passou na segunda posição da respetiva bateria, deixando Gabriela Dinis no 3.º posto – a jovem lisboeta despediu-se, assim, com o 17.º posto final.Com pelo menos uma surfista em todos os quatro heats da próxima fase e com Yolanda Hopkins e Carolina Mendes juntas na bateria 3, Portugal surge como o país mais representado à entrada para a fase final da prova galega, com cinco surfistas ainda em cena.Já do lado masculino, o domínio está a ser completamente francês, com 11 surfistas entre os 16 ainda em prova. Ainda assim, Portugal conseguiu melhorar a imagem deixada na última prova, uma vez que Guilherme Ribeiro avançou para a ronda 5 masculina graças a um triunfo, com 11,67 pontos. Por sua vez, Joaquim Chaves avançou na 2.ª posição. No último heat do dia, foi por pouco que Francisco Almeida não conseguiu acompanhar os compatriotas para a ronda seguinte, despedindo-se de Pantín no 17.º posto.Este sábado a chamada está marcada para as 10 horas locais – 9 horas em Portugal Continental -, numa jornada que se prevê de emoções fortes e que deverá servir para encontrar os finalistas da histórica prova galega.H2: Justin Becret (FRA) x Bitor Garitaonandia (ESP) x Guilherme Ribeiro (PRT) x Kyllian Guerin (FRA)H3: Marc Lacomare (FRA) x Joaquim Chaves (PRT) x Jorgann Couzinet (FRA) x Charly Quivront (FRA)H1: Teresa Bonvalot (PRT) x Camilla Kemp (ALE) x Lucia Machado (ESP) x Hina Maria-Conradi (FRA)H2: Ariane Ochoa (ESP) x Nadia Erostarbe (ESP) x Anat Lelior (ISR) x Mafalda Lopes (PRT)H3: Yolanda Hopkins (PRT) Maud Le Car (FRA) x Carolina Mendes (PRT) x Nahia Milhau (FRA)H4: Francisca Veselko (PRT) x Lucy Campbell (GBR) x Tessa Thyssen (FRA) x Janire Gonzalez Etxabarri (ESP)