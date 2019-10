Sexta-feira gera expectativas altas para arranque do MEO Rip Curl Pro Portugal  

Sexta-feira pode ser o dia de arranque do MEO Rip Curl Pro Portugal. Esta quarta-feira, o primeiro dia da janela de espera que se estende até 28 de outubro, a organização decidiu declarar lay day para a prova portuguesa, dando a entender que o mesmo cenário se irá repetir amanhã.Esta manhã Supertubos acordou com ondas pequenas e muito vento onshore, o que acabou por ditar que nem a prova masculina nem a feminina fossem para a água. Amanhã o mar começa a seguir significativamente, mas o vento continuará a não colaborar, o que irá originar condições complicadas para os surfistas.No entanto, as previsões são bastante otimistas para sexta-feira, com a organização a já ter referido que espera boas condições para o mais que possível arranque da etapa. E podem mesmo ser esperados tubos, uma vez que as ondas podem superar os 2 metros e o vento vai rodar para offshore, podendo formar tubos na famosa praia de Peniche.A ondulação deverá continuar na casa dos 2 metros para sábado, mas o vento roda um pouco, sendo ainda imprevisível perceber que condições irão estar. No domingo o mar cai, com as ondas a poderem chegar ao metro, mas com o vento offshore a regressar. Há possibilidade de haver prova durante o fim-de-semana, embora ainda seja cedo para dizê-lo com certeza.A verdade é que cabe à organização aproveitar as condições deste final de semana, uma vez que no início da próxima semana as previsões parecem não ser animadoras. Ainda assim, são esperados mais swells para o final da janela de espera do MEO Rip Curl Pro Portugal.