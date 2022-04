Só três portugueses resistem à razia na ronda 3 em Santa Cruz

A armada lusa viveu, esta quinta-feira, uma jornada dura e bem complicada, no segundo dia de ação do QS3000 de Santa Cruz, onde se completou a totalidade da ronda 3. Dos 14 surfistas em prova nos 14 heats realizados, apenas três escaparam à razia. Foram eles Miguel Blanco, Tomás Fernandes e Joaquim Chaves.

Este trio conseguiu, assim, avançar para a ronda 4, onde já entram em cena os tops seeds. A armada lusa conta ainda com 10 representantes para atacar as rondas finais do Pro Santa Cruz, que termina no sábado. Blanco, Fernandes e Chaves juntam-se a Vasco Ribeiro, Guilherme Fonseca, Pedro Henrique, Francisco Almeida, aos wildcards locais Gustavo Viana e Francisco Cruz e ainda a Diogo Martins, que já se tinha apurado ontem na ronda 3.





Miguel Blanco e Tomás Fernandes foram até dois dos grandes destaques do dia, vencendo as baterias em que estavam inseridos. Blanco somou 12 pontos no heat 4, fazendo o quarto melhor score do dia. Já o melhor score desta jornada foi de Tomás Fernandes, que somou 14 pontos, tendo ainda a segunda melhor onda do dia, com 7,27 pontos. Já Joaquim Chaves somou 11 pontos para ser segundo classificado no heat 13.





Pelo caminho nesta fase da prova ficaram Afonso Antunes e Guilherme Ribeiro, duas das maiores jovens esperanças do surf nacional, mas também Daniel Nóbrega, Rafael Silva, Francisco Ordonhas, Luís Perloiro, Gabriel Ribeiro, José Champalimaud, Jácome Correia, Henrique Pyrrait e João Maria Mendonça, além de Eduardo Fernandes, que já tinha dito adeus no dia de ontem.









A chamada para sexta-feira está marcada para as 7H30, para aquilo que se espera um dia muito decisivo para as contas finais da etapa e também do ranking europeu masculino. O Pro Santa Cruz é a última prova do QS europeu 2021/22 masculino e em jogo estão as vagas europeias para o circuito Challenger Series 2022. Apenas o top 9 do ranking e um wild-card irão garantir a qualificação.

Ronda 4

H2: Marco Mignot (FRA) x Mihimana Braye (FRA) x Diogo Martins (PRT) x Arran Strong (GBR)

H4: Lucas Silveira (BRA) x Kauli Vaast (FRA) x Miguel Blanco (PRT) x Uri Uziel (ISR)

H7: Charly Quivront (FRA) x Francisco Almeida (PRT) x Kai Odriozola (ESP) x Luis Diaz (ESP)

H8: Maxime Huscenot (FRA) x Gustavo Viana (PRT) x Cristian Portelli (SUE) x Luke Dillon (GBR)

H9: Ramzi Boukhiam (MAR) x Francisco Cruz (PRT) x Arne Bergwinkl (ALE) x Stanley Norman (GBR)

H10: Andy Criere (ESP) x Guilherme Fonseca (PRT) x Logan Nicol (GAL) x Gonzalo Gutierrez (ESP)

H11: Jorgann Couzinet (FRA) x Mathis Crozon (FRA) x Tomás Fernandes (PRT) x Renan Grainville (FRA)

H14: Patrick Langdon-Dark (GBR) x Vasco Ribeiro (PRT) x Paul Cesar Distinguin (FRA) x Joaquim Chaves (PRT)

H15: Pedro Henrique (PRT) x Vicente Romero (ESP) x Lenni Jensen (ALE) x Seth Morris (GBR)