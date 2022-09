Só três portugueses resistiram ao dia inaugural do Pro Júnior de La Torche

Teve início esta quarta-feira o Pro Júnior de La Torche, em França, com a armada lusa a sair desta jornada com saldo negativo. Dos nove portugueses em prova num dia dedicado apenas à ronda inaugural masculina, somente três conseguiram avançar para a ronda 2. João Roque Pinho foi o único a sair vencedor, enquanto Martim Fortes e Francisco Mittermayer passaram na segunda posição das respetivas baterias.Roque Pinho foi um dos surfistas em destaque nesta jornada de estreia, somando 12,16 pontos no heat 5, onde Mário Leopoldo ficou pelo caminho. Antes disso, a jovem armada lusa já tinha perdido o contributo de Salvador Vala e Joaquim Trindade. Até ao fim da ronda, houve mais três portugueses eliminados: Miguel Lages, Tiago Guerra e Rodrigo Rocha.João Roque Pinho, Francisco Mittermayer e Martim Fortes juntam-se, assim, aos cinco portugueses que garantiram entrada direta para a ronda 2 (Gabriel Ribeiro, Salvador Costa, Francisco Queimado, Martim Nunes e Afonso Pinto). Estes oito surfistas vão lutar para chegar à ronda 3, onde entram em cena os tops seeds, incluindo os portugueses Afonso Antunes, Guilherme Ribeiro, Francisco Ordonhas e Joaquim Chaves.A prova feminina, onde Portugal está representado por Maria Salgado, Núria Maganinho e Camila Cardoso, ficou por terra neste dia inaugural. Esta quinta-feira a prova vai retomar pelas 8H30 locais - 7H30 em Portugal Continental. A ação deverá retomar com a estreia da prova feminina, regressando mais tarde para a ronda 2 masculina.H1: Gabriel Ribeiro (PRT) x Leon Agurruza (ESP) x Louka Tirilly De Vera (FRA) x Elay Bochan (ISR)H4: Salvador Costa (PRT) x Francisco Queimado (PRT) x Gabriel Abivan (FRA) x Lars Peeters (BEL)H5: Fantin Habashi (SUI) x Antoine Duhau (FRA) x João Roque Pinho (PRT) x Martim Fortes (PRT)H6: Martim Nunes (PRT) x Noah Hecht Suarez (ESP) x Celyan Denis (FRA) x Antoine Habashi (SUI)H16: Manuel Fernandez Lopez (ESP) x Afonso Pinto (PRT) x Jules Guillet (FRA) x Francisco Mittermayer (PRT)H6: Afonso Antunes (PRT) x Luan Nogues (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H10: Joaquim Chaves (PRT) x Pierre Lamothe (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H12: Guilherme Ribeiro (PRT) x Jean Cocagne (FRA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H15: Francisco Ordonhas (PRT) x Matteo Calatri (ITA) x surfista da ronda 2 x surfista da ronda 2H1: Jaeckin Zoe (FRA) x Kenia Carril (ESP) x Camila Cardoso (PRT) x Lilo Mazoyer (FRA)H6: Ibone Gomez (ESP) x Lucie Bonnier (FRA) x Núria Maganinho (PRT) x Saioa Ortega (ESP)H8: Sarah Leiceaga (FRA) x Maria Salgado (PRT) x Canelle Lebreton (FRA) x Elena Berot (FRA)