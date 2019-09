Só Vasco Ribeiro escapou à razia no QS6000 dos Açores

O segundo dia de ação do Azores Airlines Pro, o QS6000 que se está a disputar nas ondas da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, foi pouco simpático para as cores portuguesas. Apenas Vasco Ribeiro escapou à verdadeira razia que atingiu a armada lusa, que esta quarta-feira sofreu 9 baixas entre os 10 surfistas que competiram.A manhã arrancou com a realização da segunda metade da ronda inaugural, onde vários surfistas portugueses foram eliminados em ondas pequenas. Tudo começou com a derrota de Frederico Magalhães, seguindo-se as eliminações de Eduardo Fernandes, Pedro Coelho, Henrique Pyrrait e Luís Perloiro.No 24.º e último heat da ronda aconteceu o único sucesso português, que teria sempre de acontecer, uma vez que estavam três surfistas nacionais juntos na mesma bateria. Com o costarriquenho Noe Mar McGonagle a vencer a disputa, coube a Vasco Ribeiro acompanhá-lo para a ronda seguinte, com Miguel Blanco e Francisco Carrasco a ficarem pelo caminho.A organização optou por dar continuidade à prova e colocar na água as quatro primeiras bateria da 2.ª ronda. Na primeira ronda estiveram em ação Sidney Guimarães e o wildcard açoriano Peter Healion. Ambos ficaram pelo caminho, depois de serem superados pelo brasileiro Alex Ribeiro e pelo taitiano O’Neill Massin.Quem não se chegou a estrear foi Frederico Morais, que deverá entrar na água esta quinta-feira, no segundo heat do dia. Jácome Correia, Afonso Antunes e Vasco Ribeiro são os outros portugueses que também ainda estão em prova. Vasco vai estar no heat 23 e terá pela frente os brasileiros Luel Filipe e Tomas Hermes e ainda o japonês Shun Murakami.