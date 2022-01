Stephanie Gilmore em isolamento a um dia do arranque do CT

Falta apenas um dia para o início da janela espera do Billabong Pro Pipeline, a etapa inaugural do circuito mundial de 2022, e as últimas notícias vindas do Havai apontam para um caso positivo entre a elite mundial. Trata-se da sete vezes campeã mundial Stephanie Gilmore, que está infetada com Covid-19 e em isolamento, podendo ficar em dúvida a sua participação na etapa.A World Surf League anunciou esta sexta-feira o resultado positivo da surfista australiana, de 33 anos. Um presente "envenenado" para uma das candidatas ao título mundial, curiosamente a um dia de completar 34 anos. A verdade é que Steph vai passar o aniversário em isolamento, uma vez que só terá alta na próxima segunda-feira.Stephanie Gilmore, que procura tornar-se na surfista com mais títulos mundiais na história, estando atualmente empatada com a compatriota Layne Beachley, não tem, assim, o melhor arranque de temporada. A WSL garantiu que a surfista ficou ao abrigo do protocolo de segurança para a Covid-19, sendo agora uma incógnita a sua participação em Pipe. Tudo vai depender de como a prova evoluir nos próximos dias.Apesar de ser altamente provável o arranque da competição já este sábado, com continuação da ação para domingo, em virtude das boas previsões de ondas no horizonte, a verdade é que Gilmore poderá não ter a sua participação em Pipeline comprometida. Mesmo que a prova feminina vá para a água no fim-de-semana, a surfista australiana poderá faltar à ronda inaugural e depois competir na ronda 2, que é de repescagem.