Stephanie Gilmore entusiasmada com mudanças no circuito mundial

Stephanie Gilmore vai para a 14.ª temporada na elite mundial e prepara-se para lutar pelo recorde de títulos, tentando desempatar com Layne Beachley, após já ter conquistado 7! canecos. E nem a recente mudança no calendário faz abalar os planos da surfista australiana, que se prepara para completar 33 anos em janeiro de 2021. Aliás, Gilmore mostra-se mesmo entusiasmada com as novidades, falando num "momento de viragem no surf mundial".





"Desfrutei deste tempo em que tivemos paradas, mas estou ansiosa por regressar à ação, sobretudo por ser em Honolua Bay, que é uma das minhas ondas favoritas. Embora fosse muito bom começar a temporada em casa, como acontecia dantes, este abanão no calendário torna as coisas entusiasmantes", frisou Steph.Depois de Maui, a única paragem em que o circuito feminino não se cruza com o masculino, que vai estar em Pipeline pela mesma altura, as melhores surfistas do Mundo vão para Sunset, no North Shore de Oahu. Um regresso muitos anos depois. Segue-se Santa Cruz e só depois a tradicional perna australiana, onde Gilmore já somou tantos sucessos.Com uma nova geração sedenta de sucessos, onde desponta o nome de Caroline Marks, atual vice-campeã mundial aos 18 anos, Stephanie Gilmore vai ter de lutar por uma das vagas na finalíssima pelo título mundial. Será em Trestles que se definirão os títulos, em setembro, numa onda que está de regresso ao WCT e que é considerada por muitos como uma das mais progressivas do Mundo. Algo que agrada à australiana."Ter a finalíssima em Trestles é incrível. Acredito que muitos surfistas colocam Trestles numa lista das melhores arenas de competição do surf mundial. É uma onda de alta performance, onde podes surfar esquerdas e direitas e que acaba por oferecer oportunidades iguais para todos. Penso que vai ser muito bom", afirmou Gilmore à agência Australian Associated Press.