Stephanie Gilmore faz história ao conquistar oitavo título mundial

Há 15 anos Stephanie Gilmore fazia história, após vencer o primeiro título mundial da carreira, enquanto rookie. Esta quinta-feira, voltou a escrever uma página dourada no surf mundial, ao sagrar-se campeã mundial pela oitava vez e a tornar-se a recordista feminina de títulos mundiais. Um verdadeiro conto de fadas com contornos de epopeia, uma vez que a veterana surfista australiana chegou à etapa final, em Trestles, no 5.º posto do ranking.

Na finalíssima, disputada nas ondas californianas logo no primeiro dia da janela de espera, aconteceu aquilo que muitos temiam. A dobrar. Stephanie chegou ao oitavo título e desempatou as contas com a compatriota Layne Beachley. Além disso, colocou à prova toda a lógica de justiça de um circuito que termina com uma finalíssima em que tudo é colocado em jogo.

Aos 34 anos, Happy Steph regressou ao topo do surf mundial, após ter conquistado o último título em 2018. E só uma figura incontornável como ela conseguiria dar um colorido especial e justo a um desfecho que muitos contestaram mesmo antes dele acontecer. Gilmore chegou no 5.º lugar e bateu toda a concorrência, uma a uma. Incluindo a anterior campeã mundial e número um do Mundo após as 10 etapas da temporada regular, a havaiana Carissa Moore.

Tudo começou num duelo frente à costarriquenha Brisa Hennessy, naquele que foi o heat mais complicado na caminhada da australiana. Foram apenas 0,43 pontos a separar as duas surfistas. O surf estiloso e de linhas e curvas graciosas de Steph fez a diferença nos detalhes. E assim continuou a ser nos seguintes heats. A brasileira Tatiana Weston-Webb, terceira do ranking, foi a cliente seguinte, em novo heat equilibrado, decidido novamente pelos 0,43 pontos.

Parecia estar escrito nas estrelas, mas Stephanie Gilmore ainda tinha de bater a número dois mundial Johanne Defay para chegar à finalíssima. Com a confiança em alta e com a experiência de anos e anos de elite mundial, a australiana não deu qualquer hipótese, vencendo com um score de 16,83 contra apenas 10,53. O cansaço podia estar a acumular-se em Gilmore, mas o psicológico também saía fortalecido.

Na grande final Carissa Moore tinha pela frente alguém já com bastante ritmo nas complicadas ondas de Trestles, longe dos seus dias mais perfeitos. Steph abriu a contenda com 15 pontos contra 10,90 e encostou a líder mundial à parede. Na repetição do duelo, naquela que foi a quinta bateria da australiana, tudo ficou decidido, sem qualquer resposta de Carissa, para surpresa de muitos. Foram 15,23 pontos contra 11,97 da havaiana.

Pela primeira vez na curta história deste formato de final a cinco surfistas, não foi o número um a sair vencedor. Antes pelo contrário, foi a 5.ª do ranking. E com direito a recorde. Stephanie Gilmore provou que os últimos também podem ser os primeiros. E explicou a todos aquele insistente ditado de que as contas se fazem no fim. Isto depois de uma temporada em que começou com zero pontos, após a Covid-19 a ter deixado de fora da etapa de Pipeline.

Foi de lágrimas nos olhos que Stephanie celebrou o título. Não que não esteja habituado a vencer. Mas nunca de forma tão inesperada. Justo ou não, a verdade é que Gilmore bateu toda a concorrência possível e imaginária para celebrar aquilo que nunca antes tinha sido feito no surf feminino mundial. Stephanie Gilmore é octacampeã mundial de surf. Resumindo, é a versão feminino de Kelly Slater no surf mundial!