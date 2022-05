Surf e salvamento aquático juntam forças em Sesimbra

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Arranca esta quarta-feira a primeira ação da iniciativa "Surf & Rescue", na Praia da Lagoa de Albufeira, em Sesimbra. O projeto, que já vai para a 3.ª edição, é fruto de uma parceria entre a Associação de Escolas de Surf de Portugal (AESP), o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e a Fundação Vodafone Portugal e tem como objetivo principal reforçar a ligação entre o surf e o salvamento aquático.Através de uma série de formações, que se vão realizar por todo o país, a meta maior do ‘Surf & Rescue’ passa por dotar os participantes (surfistas, treinadores, outros membros e trabalhadores de Escolas e Clubes de Surfing e ainda nadadores salvadores) de mais competências para poderem contribuir para o salvamento de pessoas em risco de afogamento nas praias locais. A realização desta formação em surf e salvamento aquático atribui, ainda, unidades de crédito para a renovação de cédulas de Treinador IPDJ.É do conhecimento geral que as Escolas e Treinadores de Surf dão um importante contributo para a segurança e o salvamento nas praias em Portugal, bem como toda a comunidade surfista de uma forma geral. Na verdade, são estes uns dos principais agentes de proteção e segurança das praias fora da época balnear. Contudo, muitos dos praticantes não detêm um conhecimento atualizado e adequado das técnicas de resgate, primeiros socorros e Suporte Básico de Vida e, na maioria dos casos, estas ações de salvamento ocorrem de uma forma informal e sem registo das ocorrências.