Surf em Peniche a caminho de uma gestão mais sustentável

A Associação de Escolas de Surf de Portugal (AESDP) esteve no Centro de Alto Rendimento de Peniche no passado domingo, onde apresentou a sua proposta de atuação para uma maior regulamentação das escolas de surf e para uma gestão mais sustentável do surf na Capital da Onda.A necessidade de uma alteração ao contexto regulamentar e de ordenamento do surf em Peniche ficou bem demonstrada pela forte adesão às sessões organizadas pela AESDP. Da parte da manhã, a Associação esteve reunida com 25 dos seus associados que operam nas praias do concelho, tendo a sessão pública da tarde contado com a presença de mais de 64 pessoas que expressaram as suas preocupações em relação ao atual estado de massificação do surf em Peniche.A AESDP apresentou outros casos nacionais onde esta problemática tem já vindo a ser solucionada e comunicou a sua proposta do caminho a seguir para um ordenamento eficaz das praias em Peniche. Essa proposta passa pela criação de um grupo de trabalho composto por representantes dos diversos agentes locais, para a execução de um conjunto de propostas de ações a implementar já na época balnear de 2019.Esta sessão surgiu no seguimento do compromisso estabelecido entre a AESDP e o Capitão do Porto de Peniche, no qual a Associação ficou de apresentar um documento contendo uma estratégia de regulamentação e ordenamento coordenada entre os diversos agentes locais. O objetivo da AESDP passa agora pela preparação de um documento que reúna um consenso geral entre todos os que utilizam as praias de Peniche.