Surf Ranch vai receber circuito mundial de longboard

Uma das grandes novidades da WSL para 2021 passou despercebida à grande maioria dos fãs do surf, mas a verdade é que foi anunciada uma etapa do circuito mundial de longboard para o Surf Ranch, a famosa piscina de ondas desenvolvida por Kelly Slater. Esta será uma das três etapas que vai definir os campeões mundiais da disciplina e todas elas acontecerão nos Estados Unidos.

Depois de no passado mês de Outubro ter recebido um evento teste com alguns dos maiores nomes do surf mundial, o Surf Ranch passa agora a fazer parte do calendário do circuito mundial, tal como já acontece no WCT.

Além do Surf Ranch, o circuito mundial de longboard terá ainda etapas em Malibu, na Califórnia, e Long Island, em Nova Iorque. Em Setembro acontecerá a prova de Nova Iorque e do Surf Ranch e, por fim, em Outubro, tudo se decide em Malibu, num dos berços do longboard mundial.

Antes disso, existirão etapas de qualificação regionais, com uma das duas etapas europeias a acontecer como já é hábito em Espinho. O Longboard Pro Espinho está marcado para 12 e 13 de Abril, enquanto a outra etapa europeia será em agosto em Newquay, no Reino Unido, a disputar-se em agosto.

Para já, ainda não há mais etapas definidas do calendário da WSL, embora nas próximas semanas possam começar a surgir mais novidades.