Surfista com perna amputada surfa onda grande na Nazaré

Chama-se Ollie Dousset e em 2018 teve de amputar a perna direita, após um acidente de scooter na Indonésia. Mas nem isso lhe roubou o sonho de surfar. Esta semana o jovem australiano tornou-se notícia ao entrar numa sessão de ondas grandes, tendo mesmo apanhado com sucesso uma onda grande da Praia do Norte, na Nazaré.





O momento aconteceu durante o evento Gigantes da Nazaré, onde Dousset teve direito a entrar numa expression session. O surfista australiano foi acompanhado de perto por vários big riders experientes, como Caio Vaz ou Lucas Chumbo, que foi quem o guiou o jet ski que o colocou numa bomba de 10 metros.Ollie Dousset foi documentando a experiência na Nazaré nas suas redes sociais, mostrando-se sempre excitado com a possibilidade de surfar o Canhão da Nazaré. No final, a verdade é que a missão foi bem-sucedida, com o australiano a servir de inspiração para muitos.