Surfista costarriquenho detido por ir "apanhar uma onda" pede desculpas por furar a lei

Noe Mar McGonagle é um dos melhores surfistas costarriquenhos da atualidade e nos últimos dias foi notícia pelos piores motivos, depois de ter sido preso pela polícia local, enquanto surfava. O surfista furou as regras da quarentena e acabou detido pelas autoridades, com a fotografia do momento da detenção a ficar viral.





Têm sido vários os relatos de surfistas presos ao redor do Mundo, mas o caso de McGonagle ganhou maior dimensão por se tratar de um top 100 mundial da WSL e por também ter no currículo um título mundial da ISA. Mas nem isso o impediu de ser preso após o ato de desobediências perante as leis do seu país.Dessa forma, Noe Mar veio agora a público retratar-se pelo sucedido, esperando que isso sirva de exemplo para todos os que devem ficar em casa neste momento complicado a nível mundial, devido à pandemia do novo coronavírus. "Quero pedir desculpas ao povo costarriquenho, às autoridades e aos nadadores salvadores", começa por dizer o surfista profissional num post publicado nas redes sociais."É difícil para um atleta não poder sair para apanhar uma onda, como sais para correr ou andar de bicicleta. Somos humanos e, por vezes, cometemos erros. Nunca foi minha intenção magoar ou ofender alguém. Queria que esta situação servisse de exemplo para todos e gostava de dar um apoio para que todos fiquem em casa", frisou Noe Mar.O surfista costarriquenho referiu ainda que não era ele que estava a ser perseguido num vídeo que ficou viral onde a polícia costarriquenha tirou um surfista da água a tiro. Embora o vídeo tenha sido postado em simultâneo com a foto da sua detenção, Noe Mar McGonagle garante que as autoridades o trataram bem.O pedido de desculpas de Noe Mar recebeu vários elogios de surfistas do WQS e WCT e até mesmo do português Tiago Pires. "Grande atitude", comentou Saca.