Surfista de 22 anos morre na praia atingida por um raio

Katherine Díaz, jovem surfista de 22 anos natural de El Salvador, morreu de forma trágica ao ser atingida por um raio quando se preparava para treinar. O falecimento foi tornado público pela federação de surf do país; Katherine era irmã de José Díaz, antigo praticante e atual presidente daquele organismo.





Tudo aconteceu sexta-feira, na praia de El Tunco, quando a surfista se preparava para entrar na água. Um raio atingiu-a em cheio; as pessoas que estavam na praia alertaram os serviços de emergência mas, quando chegaram, já nada havia a fazer perante a violência do impacto e da descarga elétrica.Katherine Díaz estava a preparar a participação no Mundial de surf, que terá lugar de 26 de maio e 6 de junho deste ano, precisamente em El Salvador, devendo servir para definir as últimas vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio.