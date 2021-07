Surfista portuguesa Carolina Mendes vence Galiza Pro

A portuguesa Carolina Mendes ganhou este domingo o Pantín Classic Galiza Pro, prova de qualificação da Liga Mundial de Surf, em Espanha, enquanto Pedro Henrique foi o melhor atleta luso no quadro masculino, alcançando os quartos de final.

Carolina Mendes começou por bater a francesa Pauline Ado nos 'quartos', com 11,27 pontos contra 6,70 da gaulesa, depois, nas meias-finais, impôs-se à espanhola Garazi Sanchéz-Ortun (8 contra 6,5), e na final levou a melhor sobre a espanhola Melania Suárez Días (8,17 contra 8).

Já Mafalda Lopes (10,17 pontos), a outra portuguesa que chegou ao dia das finais na Praia de Pantín, foi derrotada nos 'quartos' pela espanhola Ariane Ochoa (13,50).

Na competição dos homens, Portugal contava com dois atletas lusos na ronda cinco, com Henrique Pyrrait a ficar em quarto na sua bateria ('heat' dois), com 8,10 pontos, e a dizer adeus à prova, enquanto Pedro Henrique passou em segundo na terceira bateria, com 10,90 pontos, caíndo apenas nos 'quartos', onde ficou no quarto posto com 9,43 pontos.

O Pantín Classic Galiza Pro, prova do circuito de qualificação europeu da WSL começou na terça-feira, e terminou este domingo na Praia de Pantín, na Galiza.