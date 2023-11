Surfista sofre convulsões e morre El Salvador

O equatoriano Israel Barona, estrela do surf no seu país e candidato a participar nos Jogos Olímpicos do próximo ano, em Paris, morreu em El Salvador, aos 34 anos.A polícia, que já descartou a hipótese de homicídio ou a intervenção de terceiros, avançou que o atleta sofreu convulsões no hotel onde estava instalado e foi conduzido ao hospital, onde foi declarado o óbito."O que sabemos é que não foi um acidente a treinar nem a surfar. Tudo aconteceu depois de jantar com a mulher [também surfista] e o filho. Deitaram-se, aparentemente começou a ter dificuldades para respirar e depois vieram as convulsões, o que desencadeou tudo o resto. Não sabemos qual terá sido a causa exata da morte", contou Javier Aguirre, antigo presidente da federação equatoriana de surf e atual 'vice' da organização panamericana de surf.Aguirre explicou também que o surfista e a família estavam a cerca de 45 minutos do hospital mais próximo e que quando lá chegaram "não puderam fazer nada".