Surfista Vasco Ribeiro assina pelo Estoril

O surfista Vasco Ribeiro, que compete no circuito de qualificação, foi apresentado como novo atleta do Estoril Praia, anunciou hoje o clube do concelho de Cascais.

"É uma honra poder representar o clube histórico da terra onde cresci. Espero estar à altura deste enorme desafio e fico feliz por ver clubes como o Estoril Praia a apostarem assim na nossa modalidade", disse.

O tricampeão nacional junta-se a Miguel Blanco e Carolina Mendes na secção de surf do Estoril Praia.