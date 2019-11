Surfistas nacionais e internacionais a votos para entrarem no Capítulo Perfeito

Foram abertas na terça-feira as votações para o Capítulo Perfeito 2019/20, evento especial de tubos que está de regresso a Carcavelos. Esta foi a oportunidade de o público ficar a conhecer os candidatos a entrar no evento, nos quais podem votar até ao próximo sábado. A votos vão vários surfistas nacionais e internacionais de renome.Entre os 13 surfistas portugueses que compõe o elenco, apenas os cinco mais votados vão participar no evento. Entre os candidatos destaque para Tiago Pires, que foi o vencedor da edição inaugural deste campeonato, em 2012, Nic Von Rupp, que já venceu a prova em duas ocasiões, uma delas em Carcavelos, ou o bicampeão nacional em título Miguel Blanco.Entre a armada internacional, destaque para a presença do havaiano Clay Marzo, considerado por muitos um dos mais talentosos surfistas do Mundo, mas que acabou por não ter uma carreira competitiva ao mais alto nível por sofrer de síndrome de Asperger. O brasileiro Bruno Santos, que também já venceu o evento, o norte-americano Cory Lopez ou o havaiano Anthony Walsh são outros nomes sonantes entre os 13 candidatos às seis vagas disponíveis para surfistas internacionais.Esta edição do Capítulo Perfeito vai ainda contar com uma nova categoria, dedicada aos jovens surfistas. Isto porque está guardada uma entrada para um júnior, entre os sete que vão a votos. Entre eles estão quatro portugueses: Afonso Antunes, João Maria Mendonça, Martim Carrasco e Guilherme Ribeiro.Quem já está confirmado entre os surfistas que vão a jogo é o francês William Aliotti, que tem direito a um dos dois wildcards por ter sido o vencedor da última edição do Capítulo Perfeito, em 2017, na Nazaré. O outro surfista convidado é o jovem surfista português João Moreira, por ser local de Carcavelos.A votação é feita através do site do Capítulo Perfeito, em www.capituloperfeito.com, e está aberta desde as 16h00 desta terça-feira, sendo que prolonga-se até às 23h59 do próximo dia 16 de novembro.No dia seguinte arranca o longo período de espera da prova, que prolonga-se até ao próximo dia 31 de janeiro. Mais de dois meses para encontrar um dia com épicas condições tubulares em Carcavelos. 72 horas antes desse dia, competidores e espetadores serão avisados de que a prova irá decorrer.Nic von RuppTiago PiresMiguel BlancoAlex BotelhoFilipe JervisJoão GuedesEdgar NozesAntónio SilvaTomás ValentePedro BoonmanIvo CaçãoRuben GonzalezGuilherme FonsecaClay MarzoCory LopezOliver KurtzAnthony WalshBalaram StackBruno SantosPedro ScoobyLucas ChumboOthmane ChoufaniAlex GrayKiron JabourAritz AramburuBernardo PigmeuAfonso AntunesGuilherme RibeiroJoão MendonçaMartim CarrascoUlisses PereiraLennox ChellNoa Dupouy