Surfistas portuguesas brilham no arranque em Anglet

Estreia em grande para a armada lusa, esta terça-feira, no Pro Anglet, QS3000 que se realiza no sudoeste francês. Num dia longo, de sol a sol, marcado pela realização de 58 heats, o destaque vai para a prestação feminina, que conseguiram o pleno na ronda inaugural, com seis qualificações e nenhuma eliminação até ao momento.

Com Teresa Bonvalot a juntar-se à armada lusa nesta que é a terceira etapa da temporada 2023/24 do QS europeu, a campeã nacional teve mesmo a melhor performance entre as surfistas lusas, com 14,63 pontos.

Yolanda Hopkins, Mafalda Lopes, Carolina Mendes e Kika Veselko também conseguiram vencer os respetivos heats, enquanto a júnior Maria Salgado passou no segundo posto, mas com uma nota de 8,17 pontos, na casa da excelência, que a colocou, igualmente, entre os destaques do dia.

Portugal conta já com seis surfistas apuradas para a ronda 2, mas poderá ter ainda uma sétima apurada, uma vez que a ação parou no heat 10, adiando para amanhã a estreia de Gabriela Dinis.

Já no lado masculino, apenas três surfistas conseguiram chegar à ronda 4. Embora, apenas Francisco Ordonhas, Eduardo Fernandes e Martim Nunes tenham conseguido atingir a fase dos últimos 32 surfistas, a verdade é que ao longo do dia houve várias vitórias e prestações dignas de registo ao longo das rondas anteriores.

Dos nove surfistas em ação na ronda inaugural, apenas José Maria Ribeiro ficou pelo caminho, o que foi um arranque muito positivo para as cores nacionais. Na ronda 2 o saldo foi mais equilibrado, com seis surfistas a seguirem em frente e outros seis a despedirem-se de prova: Gabriel Ribeiro, Guilherme Fonseca, Henrique Pyrrait, Daniel Nóbrega, Francisco Almeida e Martim Fortes.

Na ronda 3 o cenário já foi diferente, com apenas três surfistas a seguirem em frente, enquanto Sidney Guimarães, Guilherme Ribeiro, Joaquim Chaves, Matias Canhoto e Luís Perloiro foram eliminados. O destaque nesta ronda acabou por ser Eduardo Fernandes, com um score de 15,17. Referência ainda ao facto de Frederico Morais, inicialmente inscrito nesta etapa, não ter marcado presença.

Prova feminina

Ronda 1

H15: Ainhoa Leiceaga (FRA) x Gabriela Dinis (POR) x Juliette Lacome (FRA) x Saioa Ortega (ESP)

Ronda 2

H1: Francisca Veselko (POR) x Nadia Erostarbe (ESP) x Tya Zebrowski (FRA) x Bahia Frediani (FRA)

H2: Giada Legati (ITA) x Sarah Leiceaga (FRA) x Carolina Mendes (POR) x Lucia Machado (ESP)

H3: Alys Barton (GBR) x Mafalda Lopes (POR) x Maud Le Car (FRA) x Leticia Canales Bilbao (ESP)

H4: Vittoria Farmer (GBR) x Janina Zeitler (ALE) x Rachel Presti (ALE) x Teresa Bonvavot (POR)

H5: Yolanda Hopkins (POR) x Nahia Milhau (FRA) x surfista ronda 1 x surfista ronda 1

H6: Emily Gussoni (ITA) x Maria Salgado (POR) x surfista ronda 1 x surfista ronda 1

Prova masculina

Ronda 4

H1: Ruben Vitoria (ESP) x Mhimana Braye (FRA) x Francisco Ordonhas (POR) x Joan Duru (FRA)

H3: Tristan Guilbaud (FRA) x Eduardo Fernandes (POR) x Kai Odriozola (ESP) x Maxime Huscenot (FRA)

H8: Martim Nunes (POR) x Tim Bisso (FRA) x Arran Strong (POR) x Paul Cesar Distinguin (FRA)