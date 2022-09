Surfistas portugueses com bom arranque nos Jogos Mundiais nos EUA

A Seleção portuguesa entrou forte nos Jogos Mundiais da Associação Internacional de Surf (ISA), com Guilherme Ribeiro, Guilherme Fonseca e Frederico Morais com boas prestações na primeira ronda, em Huntington Beach, nos Estados Unidos.

Guilherme Ribeiro foi o primeiro atleta luso a ir para o mar, ficando em segundo na nona bateria, com 7,97 pontos (em 20 possíveis), apenas superado pelo brasileiro Jadson André (9,07), e à frente do porto-riquenho Ricardo Delgado (4,23) e do lituano Donatas Meskauskas (2,03).

Depois, foi a vez de Guilherme Fonseca, que venceu a 17.ª bateria com 10,60 pontos, seguido por Daniel Farr (7,84), da Nova Zelândia, Dwigth Pastrana (4,83), de Porto Rico, e Tim Wijngaarden (1,37), da Lituânia.

Frederico Morais (medalha de bronze em 2021 e que falhou os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 devido à covid-19) fechou com chave de ouro um dia dedicado exclusivamente ao quadro masculino, ganhando a 25.ª bateria com 13,87 pontos, acima do brasileiro Samuel Pupo (12,46) e do porto-riquenho Sage Katz (6,00).

Além dos três representantes masculinos, o selecionador português David Raimundo conta com as atletas olímpicas Yolanda Hopkins, vice-campeã mundial em 2021, e Teresa Bonvalot, medalha de bronze no ano passado, acompanhadas por Francisca Veselko.

Portugal luta pelo primeiro título mundial nos Jogos Mundiais de Surf da ISA e pelas primeiras duas vagas para os Jogos Olímpicos Paris'2024, com a prova a decorrer na Califórnia até 24 de setembro.