Surfistas portugueses e europeus em campeonato mundial online

O melhor surf europeu está de regresso. Mas, desta vez, em formato digital. As Surf Web Series, campeonato criado por Gary Linden durante o primeiro confinamento a nível global, continua a todo o gás e em fevereiro prepara-se para rumar à Europa.





Este campeonato mundial online chegou a ter anunciada uma etapa para Portugal, precisamente para o início de 2021. Contudo, a organização anunciou agora um campeonato europeu, de forma a englobar mais surfistas. O E-Pro Europe tem início marcado para 15 de fevereiro e será a oitava paragem deste circuito.Segundo uma publicação feita no Instagram das Surf Web Series, há já vários nomes sonantes inscritos neste evento que tem vindo a ganhar cada vez mais mediatismo ao longo dos últimos meses. O italiano e membro do WCT Leo Fioravanti surge como grande cabeça de cartaz. No entanto, também há um português já confirmado.O bicampeão nacional Miguel Blanco é um dos poucos nomes já divulgados pela organização, sendo referido "como antigo wildcard de etapas do WCT". A Blanco e Fioravanti, juntam-se ainda o francês e antigo campeão mundial júnior Maxime Huscenot e o espanhol Vicente Romero.Os surfistas interessados podem concorrer com os vídeos das duas melhores ondas. Depois de escolhido o lote de concorrentes, a prova segue em eliminatórias, até à grande final. Em jogo estão vagas para a final mundial deste campeonato, que estão reservadas para os quatro primeiro surfistas, ou seja, os que chegam às meias-finais.Entretanto, por estes dias termina o evento peruano, o sétimo do calendário. Na final masculina Lucca Mesinas e Alonso Correa discutem o triunfo, enquanto na prova feminina a ex-campeã mundial Sofia Mulanovich defronta Melanie Giunta no heat decisivo.Depois do Peru, todos os caminhos vão dar à Europa, com a organização a esperar surfistas e ondas de vários sítios, desde as ondas portuguesas até aos beach break franceses, passando por outros tantos países, como Reino Unido, Espanha ou Itália. Em março o circuito segue para os Estados Unidos e, depois, a última etapa acontecerá no Havai.