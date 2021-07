Temporada europeia do QS 2021/22 vai arrancar em Agosto em França

O Pro Anglet foi esta quinta-feira confirmado pela WSL para final de Agosto. A prova francesa vai mesmo para a água, entre os dias 24 e 29 de Agosto, e servirá de arranque para a nova temporada do QS regional europeu, que passará a ter a designação de 2021/22, pois começa agora e só terminará no verão do próximo ano, antes de decidir as vagas nas Challenger Series de 2022 e os títulos de campeões europeus.





Outra das novidades é a entrada da Rip Curl como naming sponsor da etapa gaulesa. Este é mais um passo importante dado pela marca australiana, num ano em que tem regressado em força ao circuito internacional do surf, dando o mote a todas as outras marcas do meio."Estamos muito felizes por cooperar com a WSL na realização deste Rip Curl Pro Anglet no próximo verão", começou por dizer Mathieu Lefin, presidente da Rip Curl Europe. "A Rip Curl esteve envolvida no desenvolvimento deste desporto ao longo dos últimos 50 anos e queremos manter essa tradição", frisou.Dessa forma, a luta pelo top 8 final feminino e top 10 masculino inicia-se já dentro de pouco mais de um mês na famosa praia de Chambre D’Amour, onde a armada lusa certamente irá marcar presença em força. Isto quando faltar um mês para o arranque das Challenger Series 2021, na Califórnia, para onde Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot foram os únicos portugueses a conseguirem a qualificação na temporada que agora findou.Depois de estar programada para o início do verão, a etapa de Anglet acabou por ser remetida para Agosto devido aos efeitos da pandemia. As autoridades francesas não permitem eventos com público antes de Agosto e a organização também não pretendia fazer um campeonato sem público. Contudo, o evento paralelo que ali se organizava todos os anos, o Anglet Surf à Noite, não deverá acontecer.