Teresa Bonvalot a todo o gás na estreia em Hossegor

Teresa Bonvalot estreou-se, esta terça-feira, no Roxy Pro France e alcançou uma performance contundente para a armada lusa. Num heat em que a compatriota Kika Veselko ficou pelo caminho, Teresa conseguiu um triunfo sólido, após se superiorizar a uma das tops mundiais presentes nesta que é a terceira e penúltima etapa do novo circuito Challenger Series, onde estão em jogo as últimas vagas para o circuito mundial de 2022.





Após dois dias de pausa, a prova gaulesa regressou hoje à água e a organização decidiu colocar a ação em duplo palanque, de forma a rentabilizar ao máximo as condições com potencial que o oceano oferecia. Algo que aconteceu somente até final da ronda 1 feminina, com a ação masculina a iniciar-se já com apenas um pico.Com os sete primeiros heats já realizados no sábado, a ação avançou rapidamente na prova feminina, com Teresa e Kika em ação no heat 13. Com condições típicas de beachbreak pela frente, as portuguesas aproveitaram as várias oportunidades que foram surgindo, apanhando muitas ondas ao longo da bateria. Só que a experiência de Teresa Bonvalot sobressaiu, ao conseguir uma onda de 6,17 pontos e outros, já perto do final, de 7,07, o que lhe valeu o triunfo na bateria, com 13,24 pontos.Num dia complicado, Teresa conseguiu, ainda assim, o quarto melhor score entre as mulheres, deixando a australiana Keely Andrew no segundo posto, com 11,84 pontos, ela que procura a requalificação para o CT através deste circuito. Pelo caminho, além de Kika Veselko, que apenas conseguiu, 9,54 pontos, ficou ainda a norte-americana Samantha Sibley (10,10).Desta forma, Portugal coloca três representantes na ronda 2, uma vez que Teresa juntou-se a Carolina Mendes e Yolanda Hopkins, que já tinham conseguido a qualificação no passado sábado. Destaque ainda para algumas eliminações surpreendentes, como foram os casos das havaianas Luana Silva Coelho, vencedora da prova da Ericeira, Gabriela Bryan, atual líder do ranking, depois de ter sido finalista vencido na Ericeira e na Califórnia, e ainda Bettylou Sakura Johnson.O trio português já conhece as adversárias que terá pela frente na próxima fase, com Carol a estar no heat 2, onde terá pela frente a basca Garazi Sanchez Ortún, a havaiana e ex-top mundial Coco Ho e a norte-americana Kirra Pinkerton. Yolanda entra em ação no heat 4, frente à japonesa Hinako Kurokawa, a australiana e top mundial Macy Callaghan e à norte-americana Tia Blanco, vencedora do reality show Ultimate Surfer. Por fim, Teresa compete no heat 7, onde vai medir forças com a francesa e antiga campeã mundial júnior Vahine Fierro, com a japonesa Sara Wakita e ainda com a brasileira de origem havaiana Summer Macedo.Quem ainda espera pela estreia nas ondas francesas é Vasco Ribeiro e Frederico Morais. A prova masculina arrancou hoje, mas só houve tempo para disputar 13 dos 24 heats da ronda inaugural, sendo que Vasco e Kikas estão no penúltimo e último heat, respetivamente. Com o top mundial Yago Dora a conseguir a grande prestação do dia, graças a um score de 15,57, destaque pela negativa para a eliminação do australiano Jackson Baker, finalista vencido na Ericeira. Kanoa Igarashi, Ramzi Boukhiam, Marco Mignot, Callum Robson ou Connor O’Leary foram outros dos surfistas em bom plano e com triunfos contundentes esta terça-feira.