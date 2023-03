Teresa Bonvalot abre prova feminina em Peniche com triunfo

A armada lusa feminina teve um arranque de prova muito positivo em Peniche, com Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins a conseguirem avançar diretamente para a ronda três do MEO Rip Curl Pro Portugal, a terceira etapa do circuito mundial de surf 2023. Teresa fê-lo mesmo com um triunfo convincente, numa bateria onde acabou por atirar para a repescagem a antiga bicampeã mundial Tyler Wright.A campeã nacional, que está a competir no CT 2023 com o estatuto de suplente, entrou com tudo na prova portuguesa. A competir no heat inaugural da prova feminina, ao início da tarde deste sábado, Teresa fez valer uma onda de 6 pontos para se superiorizar às adversárias. Com 9,93 pontos, a surfista portuguesa deixou a havaiana Bettylou Sakura Johnson no 2.º posto, com 6,13 pontos, enquanto Wright não fez mais do que 5,37 pontos.Apesar do mar não mostrar sinais de melhoria, Bonvalot esteve acutilante nas manobras efetuadas e nem o facto de ter levado dois pontos na cabeça há apenas dois dias a fez tremer na estreia. Com este triunfo, Teresa deverá melhorar o seeding para a ronda três, evitando, assim, cruzar-se com as primeiras classificadas do ranking.Quem também garantiu a passagem direta para a ronda três foi Yolanda Hopkins, que se estreou da melhor forma em etapas do circuito mundial. A surfista algarvia esteve em bom plano no heat três, aproveitando da melhor forma o wildcard que lhe foi dado pela organização. Yolanda esteve mesmo perto de também vencer a bateria, acabando ultrapassada por Carissa Moore já na reta final.Carissa, campeã olímpica em título, cinco vezes campeã mundial e atual número um do ranking, venceu a contenda com 11,50 pontos, enquanto Yolanda conseguiu 9,30 pontos, fruto do surf power que lhe é característico. No terceiro posto ficou a australiana Isabella Nichols, com 8,57 pontos, que caiu para a repescagem.Quando terminar a ronda inaugural feminina a prova deverá avançar com as repescagens femininas ou masculinas até final da tarde. Caso sejam as mulheres a continuar na água, Portugal já não deverá ter mais representantes em ação este sábado. Se for a prova masculina a regressar à água, Frederico Morais ainda irá competir ao final do dia, num heat em que terá pela frente Kanoa Igarashi e Kelly Slater.Este domingo está previsto ser o melhor dia de ondas do período de espera, pelo que se prevê uma jornada de muita emoção, com a realização da ronda três e com a certeza de que Portugal terá representantes em ação, pelo menos, na prova feminina.