Teresa Bonvalot avança para os oitavos-de-final em Ballito

Teresa Bonvalot continua imparável em Ballito, na África do Sul, depois de garantir, ao início da manhã desta sexta-feira, a passagem aos oitavos-de-final da terceira etapa das Challenger Series 2022. Um resultado que oferece mais pontos à recém-coroada campeã nacional na luta pela qualificação para o circuito mundial de 2023.Depois de um dia de ação, a ação no Ballito Pro retomou esta manhã, com Teresa a entrar na água logo no primeiro heat. Com as ondas a não ajudarem muito ao espetáculo, a surfista portuguesa beneficiou de uma entrada forte na bateria, conseguindo logo um score de 9,40 com que se colocou na liderança.Até final, Teresa foi gerindo a bateria, sendo ultrapassada pela australiano e ex-top mundial Bronte Macaulay, com 9,94 pontos, mas garantindo o segundo posto e a qualificação para a ronda 3, o equivalente aos oitavos-de-final. Pelo caminho ficou a peruana Daniella Rosas (6,03) e ainda a havaiana Keala Tomoda-Bannert (5,73).Na próxima ronda, Teresa Bonvalot vai competir no heat 2, numa fase em que já vamos ter baterias woman-on-woman. Pela frente a portuguesa tem a havaiana Zoe McDougall, uma adversária ao seu alcance e que Teresa já venceu numa ocasião em 2022, precisamente em Sydney, na última etapa deste circuito, de onde saiu vencedora.Caso supere mais esta ronda, a surfista de Cascais enfrenta a vencedora da bateria entre duas ex-tops mundiais, a australiana Bronte Macaulay e a neozelandesa Paige Hareb. Para já, Teresa Bonvalot tem garantido, pelo menos, o 9.º posto, que é a segunda melhor prestação da temporada nas Challenger Series. Algo que lhe rende 3320 pontos para o ranking, onde é atualmente 3.ª classificada e onde somente as cinco primeiras garantem vaga para o CT 2023.Entre o top 5 destaque para a eliminação da havaiana e ex-top mundial Luana Silva, que foi eliminada nesta ronda 2. Algo que também aconteceu com a portuguesa Kika Veselko, que não foi além do 4.º posto na bateria número 5. Kika somou apenas 8,83 pontos, num heat vencido pela australiana Molly Picklum (11,17 pontos) e onde a francesa Tessa Thyssen (10) passou no segundo posto.Esta sexta-feira ainda entram em ação Vasco Ribeiro e Frederico Morais na ronda 3 masculina, que antecede os oitavos-de-final.