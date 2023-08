Teresa Bonvalot avança para os oitavos-de-final em Huntington Beach

Teresa Bonvalot carimbou, esta quinta-feira, a passagem aos oitavos-de-final do US Open of Surfing, quarta e antepenúltima etapa do circuito Challenger Series 2023. A campeã nacional estreou-se com um triunfo nas ondas de Huntington Beach e é, assim, a última resistente da armada lusa na prova californiana, após a eliminação de Yolanda Hopkins, também hoje, na ronda 2.Teresa competiu no heat 6 da ronda 2 feminina, para a qual entrou diretamente, e teve um arranque forte, que a colocou desde cedo na liderança da bateria. Com 11,93 pontos, a surfista portuguesa garantiu um triunfo sólido, com a norte-americana Zoe Benedetto a ficar no segundo posto, enquanto a francesa Vahine Fierro e a brasileira Silvana Lima ficaram pelo caminho.No oitavo e último heat da ronda foi a vez de Yolanda Hopkins entrar em cena. Contudo, a surfista algarvia não conseguiu dar sequência ao triunfo obtido na ronda inaugural, tendo ficado na quarta e última posição de uma bateria vencida pela basca Ariane Ochoa e onde a australiana Isabella Nichols avançou na segunda posição.Desta forma, Teresa Bonvalot é a ultima resistente entre os cinco portugueses que iniciaram a competição norte-americana. Na próxima fase, Teresa vai enfrentar a experiente surfista australiana Sally Fitzgibbons, ex-top mundial e atual vice-líder do ranking das Challenger Series.Caso volte a vencer, a surfista portuguesa marca encontro nos quartos-de-final com a vencedora do embate entre a peruana Daniella Rosas e a norte-americana Zoe Benedetto. Algo que irá, seguramente, permitir a Bonvalot melhorar o atual 11.° posto que ocupa no ranking e aproximar-se do top 5, que garante a qualificação para o circuito mundial do próximo ano.