Teresa Bonvalot avança para os quartos-de-final em Saquarema

Teresa Bonvalot, somou, este domingo, mais um triunfo precioso rumo ao circuito mundial de 2023, estando já apurada para os quartos-de-final do Saquarema Pro. Desta vez sem o sofrimento dos triunfos anteriores, a campeã nacional bateu com relativa facilidade a jovem brasileira Laura Raupp, superando já a fasquia dos 21 mil pontos no ranking. A jornada terminou com a eliminação de Kika Veselko, que se despediu da prova brasileira no 9.º posto.

Com a organização a decidir recomeçar a ação com os oitavos-de-final masculinos, só ao início da tarde teve início a disputa feminina, com Teresa presente no heat 2. A surfista portuguesa mostrou-se muito tranquila e capitalizou a experiência que tem em relação a Raupp com duas ondas competentes. Com 11,93 pontos, Teresa Bonvalot superou de forma larga os 6,34 da jovem surfista da casa. Um triunfo que melhorou a situação de Teresa no ranking, onde virtualmente continua no 5.º posto.

Com esta situação, Bonvalot garante já, pelo menos, 21385 pontos para o ranking, distanciando-se das surfistas que antes desta etapa estavam nos dois lugares à sua frente, mas continuando com a australiana Bronte Macaulay à perna. E quis o destino do draw que na próxima fase Teresa vá medir forças com a ex-top mundial. Um duelo decisivo para as contas da qualificação. Isto porque se a portuguesa bater a australiana irá aumentar a vantagem para a virtual número 6 do ranking em 2405 pontos. Mas se perder já sabe que será ultrapassada por 275 pontos, deixando o 5.º posto e podendo ainda ser dobrada pela norte-americana Alyssa Spencer ou igualada pela francesa Vahine Fierro, caso uma destas surfistas vença o campeonato.

Assim, o dia final do Saquarema Pro vai ser de muita emoção na luta por uma das duas vagas que ainda faltam confirmar do lado feminino. Isto porque, depois de Macy Callaghan, este domingo Molly Picklum e Caitlin Simmers também já foram oficialmente confirmadas no CT do próximo ano. No quarto posto, já com mais de 26 mil pontos, surge Battylou Sakura Johnson que, apesar de eliminada nos oitavos-de-final em Saquarema, também tem o apuramento encaminhado. Já Teresa se passar às meias-finais aproximar-se-á da casa dos 23 mil pontos e garante que sai de Saquarema no 5.º posto do ranking, antes da derradeira etapa em Haleiwa, no Havai.

Antes do final da jornada, a armada lusa teve ainda Kika Veselko em prova, com a jovem portuguesa a ser superada pela norte-americana Alyssa Spencer. Numa bateria de sentido único, Spencer somou 13,17 pontos e deixou Kika a precisar de 9,30 para fazer uma reviravolta que nunca pareceu possível. Ainda assim, a campeã nacional de 2019 despediu-se da prova brasileira com um 9.º lugar, naquele que foi o melhor resultado obtido na temporada e que lhe irá permitir subir alguns lugares no ranking, mas já sem qualquer possibilidade matemática de qualificação.

Na prova masculina o destaque vai para Gabriel Medina, que destacou-se de toda a concorrência com os seus aéreos. Nos quartos-de-final, Medina vai medir forças com o francês Maxime Huscenot, que é um dos surfistas que está a melhorar a situação no ranking, ficando cada vez mais perto do CT 2023. O brasileiro João Chianca, o havaiano Ian Gentil e o marroquino Ramzi Boukhiam são os outros surfistas que podem deixar Saquarema bem lançados na corrida pela qualificação. O dia final deste Saquarema Pro acontece esta segunda-feira, com a chamada a estar marcada para as 10 horas em Portugal Continental.