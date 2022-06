Teresa Bonvalot campeã nacional pela quarta vez

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sporting Clube de Portugal (@sportingclubedeportugal)

Teresa Bonvalot conquistou, este domingo, o título de campeã nacional de surf feminino de 2022. A conquista aconteceu de forma antecipada, durante o Allianz Ribeira Grande Pro, a quarta e penúltima etapa da Liga MEO Surf 2022, a primeira divisão do surf nacional.Teresa chegou aos Açores a precisar de chegar à final da etapa para carimbar o título e não facilitou nessa tarefa. Após destacar-se da concorrência nos dias iniciais do Allianz Ribeira Grande Pro, no dia final Teresa Bonvalot foi avançando até chegar às meias-finais e vencer o duelo com Carolina Mendes de uma forma categórica, com o melhor score do evento (18,75) e as duas melhores ondas (9,50 e 9,25 pontos).O triunfo nas meias-finais garantiu, automaticamente, o título nacional de Teresa, que ao início da manhã, depois de garantir a passagem às meias-finais, também já tinha conquistado o troféu Allianz Triple Crown. "Estou muito feliz por esta conquista, as condições não poderiam estar melhores. Este ano nem esperava fazer tantas etapas, mas estou muito contente com este título", comentou Teresa.Este é o quarto título nacional da carreira de Teresa Bonvalot, que, aos 22 anos, repetiu as conquistas já conseguidas em 2014, com apenas 14 anos, 2015 e 2020. Em 2022 teve uma trajetória praticamente imaculada, com um 2.º lugar na Figueira da Foz e dois triunfos, no Porto e Ericeira. A surfista de Cascais ainda pode levar para casa também o triunfo na etapa açoriana, caso supere na final a júnior Maria Salgado.