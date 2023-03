Teresa Bonvalot confirmada em Peniche como… Patrícia Mamona

Falta cerca de uma semana para o início do MEO Rip Curl Pro Portugal, a etapa portuguesa do circuito mundial de surf, e já é certo que Teresa Bonvalot vai competir nas ondas de Supertubos. Depois de ter participado como suplente nas duas primeiras etapas do ano, ambas no Havai, agora a campeã nacional deverá competir na terceira etapa do ano como wildcard, perante o público português.

A presença de Teresa na etapa de Peniche foi confirmada através da divulgação de uma campanha da WSL acerca do Dia Internacional da Mulher, que se celebra no primeiro dia da janela de espera da etapa portuguesa, a 8 de Março. Dessa forma, os melhores surfistas do Mundo terão nas licras os nomes das mulheres que os inspiram, ao contrário dos habituais sobrenomes.

Nessa lista, divulgada esta quarta-feira, já surge Teresa Bonvalot, que irá competir com o nome de Patrícia Mamona. Curiosamente, o nome Bonvalot também irá estar presente nesta lista, uma vez que a surfista portuguesa foi escolhida pelo italiano Leonardo Fioravanti. Frederico Morais não surge, para já, nesta lista, mas já é conhecido que receberá um dos dois wildcards disponíveis na prova masculina.

A lista de nomes permite ainda perceber que do lado masculino o costarriquenho Carlos Muñoz deverá entrar na etapa como suplente, saltando à vista a ausência do nome de Italo Ferreira. O campeão olímpico já está em Peniche, onde tem aproveitado para treinar, mas poderá ter sofrido um contratempo de última hora. Ou terá sido somente esquecido pela WSL…

Ao contrário do que aconteceu no ano passado, também em Portugal, este ano houve poucas escolhas repetidas. Entre as mulheres que inspiram os melhores surfistas do Mundo, destaque para a presença de algumas atuais competidoras na licra de surfistas masculinos. Também houve aqueles que optaram pelo nome das mães.

Lista de escolhas

Teresa Bonvalot (POR): Patrícia Mamona (atletismo)Gabriela Bryan (HAW): Haven Shepherd (natação adaptada)Macy Callaghan (AUS): Emma McKeon (natação)Courtney Conlogue (USA): Lisa Andersen (surf)Johanne Defay (FRA): Laure Manaudou (natação)Sally Fitzgibbons (AUS): Layne Beachley (surf)Stephanie Gilmore (AUS): Susie O’Neill (natação)Brisa Hennessy (CRC): Jimena Ruiz (parasurf)Caroline Marks (USA): Katie Ledecky (natação)Sophie McCulloch (AUS): Jessica Watson (vela)Isabella Nichols (AUS): Rhiannan Iffland (mergulho)Lakey Peterson (USA): Venus Williams (ténis)Molly Picklum (AUS): Ash Barty (ténis)Bettylou Sakura Johnson (HAW): Rell Sunn (surf)Caitlin Simmers (USA): Nora Vasconcellos (skate)Tatiana Weston-Webb (BRA): Beatriz Haddad Maia (ténis)Tyler Wright (AUS): Sam Kerr (futebol)Carissa Moore (HAW): Megan Abubo (surf)Kolohe Andino (USA): Sydney McLaughlin (surf)Jadson Andre (BRA): Victoria Barros (ténis)Jackson Baker (AUS): Carissa Moore (surf)Ramzi Boukhiam (MAR): Nawal El Moutawakel (atletismo)Ryan Callinan (AUS): Poppy Starr Olsen (skate)Joao Chianca (BRA): Tatiana Weston-Webb (surf)Griffin Colapinto (USA): Janice Aragon (surf)Yago Dora (BRA): Hortência Marcari (basquetebol)Ethan Ewing (AUS): Helen Ewing (surf/mãe)Leonardo Fioravanti (ITA): Teresa Bonvalot (surf)John John Florence (HAW): Alex Florence (mãe)Ian Gentil (HAW): Amanda Nunes (luta)Maxime Huscenot (FRA): Serena Williams (ténis)Caio Ibelli (BRA): Taliê Hanada (noiva)Kanoa Igarashi (JPN): Naomi Osaka (ténis)Ezekiel Lau (HAW): Melanie Bartels (surf)Barron Mamiya (HAW): Moana Jones Wong (surf)Matthew McGillivray (RSA): Bianca Buitendag (surf)Jake Marshall (USA): Alyssa Spencer (surf)Gabriel Medina (BRA): Marta (futebol)Seth Moniz (HAW): Kelia Moniz (longboard)Carlos Munoz (CRC): Frieda Zamba (surf)Liam O’Brien (AUS): Pauline Menczer (surf)Connor O’Leary (AUS): Akemi Karasawa (surf/mãe)Miguel Pupo (BRA): Luisa StefaniSamuel Pupo (BRA): Rayssa Leal (skate)Jack Robinson (AUS): Amanda Nunes (luta)Callum Robson (AUS): Cathy Freeman (atletismo)Michael Rodrigues (BRA): Tita Tavares (surf)Kelly Slater (USA): Margo Oberg (surf)Jordy Smith (RSA): Natalie Du Toit (natação adaptada)Filipe Toledo (BRA): Stephanie Gilmore (surf)Rio Waida (INA): Greysia Polii e Apriyani Rahayu (badminton)Nat Young (USA): Kerri Walsh Jennings (voleibol de praia)