Teresa Bonvalot conhece adversárias para Sunset Beach

O circuito mundial acabou de sair de Pipeline, mas está já a caminho de Sunset Beach, onde no domingo arranca o período de espera da segunda etapa da temporada. Dessa forma, já foram revelados os wildcards para a segunda etapa da perna havaiana do circuito mundial, assim como a lista de heats da ronda inaugural.Em prova na segunda etapa do CT 2023 vai estar novamente a portuguesa Teresa Bonvalot, ainda a beneficiar do estatuto de primeira suplente do Tour. Com as lesões da francesa Johanne Defay e da rookie australiana Sophie McCulloch, além de Teresa, também a brasileira e ex-top mundial Luana Silva foi chamada à competição, para um lugar de tinha sido de Alyssa Spencer em Pipeline. Já o wildcard do evento foi para a havaiana Zoe McDougall.Tal como aconteceu na etapa inaugural, Teresa vai estar no primeiro heat da prova feminina e tem novamente pela frente a brasileira e vice-campeã mundial de 2021 Tatiana Weston-Webb. A elas junta-se ainda a jovem australiana Molly Picklum, que no ano passado competiu com a surfista portuguesa nas Challenger Series. Um heat que abre perspectivas a Teresa Bonvalot de tentar a passagem direta à ronda 3, tendo, para isso, de ficar nos dois primeiros lugares da bateria.Um dos principais destaques vai para o facto de o famoso big rider havaiano Kai Lenny estar entre os convidados da prova masculina. Lenny, um verdadeiro waterman, que tem sido destaque sempre que vem competir nas ondas gigantes da Nazaré, vai ter oportunidade de enfrentar os melhores surfistas do Mundo em condições ditas "normais", ficando colocado no heat onde está também o campeão mundial em título, o brasileiro Filipe Toledo.A Kai juntam-se ainda dois havaianos: o jovem talento Eli Hanneman e o ex-top mundial Keanu Asing. O costarriquenho Carlos Muñoz volta a beneficiar da vaga de suplente, tal como aconteceu em Pipeline. As duas baixas por lesão são o marroquino Ramzi Boukhiam, que já tinha falhado Pipe e o brasileiro Jadson Andre, que competiu lesionado na primeira etapa, piorando a sua situação.Um dos heats com maior expectativa é o que opôs John John Florence ao brasileiro João Chianca, que contará ainda com a presença do australiano Jackson Baker. Por sua vez, Kelly Slater não vai ter estatuto de cabeça-de-série, estando no heat 7, na companhia do brasileiro Miguel Pupo e do francês Maxime Huscenot.O período de espera do Hurley Sunset Pro inicia-se este domingo, dia 12 de Fevereiro, e vai prolongar-se até dia 23 do mesmo mês. Nas potentes direitas de Sunset Beach vão disputar-se preciosos pontos para o ranking e para o corte do meio da temporada, sendo esta a etapa que antecede a viagem do circuito mundial para Portugal, com Peniche a receber os melhores surfistas do Mundo no início de Março.H1: Tatiana Weston-Webb (BRA) x Molly Picklum (AUS) x Teresa Bonvalot (POR)H2: Stephanie Gilmore (AUS) x Isabella Nichols (AUS) x Zoe McDougall (HAV)H3: Carissa Moore (HAV) x Caroline Marks (EUA) x Luana Silva (HAV)H4: Brisa Hennessy (CRC) x Courtney Conlogue (EUA) x Sally Fitzgibbons (AUS)H5: Tyler Wright (AUS) x Bettylou Sakura Johnson (HAV) x Caitlin Simmers (EUA)H6: Lakey Peterson (EUA) x Gabriela Bryan (HAV) x Macy Callaghan (AUS)H1: Kanoa Igarashi (JAP) x Matthew McGillivray (AFS) x Michael Rodrigues (BRA)H2: Caio Ibelli (BRA) x Barron Mamyia (HAV) x Ezekiel Lau (HAV)H3: Ethan Ewing (AUS) x Nat Young (EUA) x Carlos Muñoz (CRC)H4: Italo Ferreira (BRA) x Seth Moniz (HAV) x Keanu Asing (HAV)H5: Jack Robinson (AUS) x Jake Marshall (EUA) x Eli Hanneman (HAV)H6: Filipe Toledo (BRA) x Liam O’Brien (AUS) x Kai Lenny (HAV)H7: Miguel Pupo (BRA) x Kelly Slater (EUA) x Maxime Huscenot (FRA)H8: John John Florence (HAV) x João Chianca (BRA) x Jackson Baker (AUS)H9: Griffin Colapinto (EUA) x Samuel Pupo (BRA) x Ian Gentil (HAV)H10: Callum Robson (AUS) x Yago Dora (BRA) x Rio Waida (IDN)H11: Jordy Smith (AFS) x Leonardo Fioravanti (ITA) x Kolohe Andino (EUA)H12: Gabriel Medina (BRA) x Connor O’Leary (AUS) x Ryan Callinan (AUS)