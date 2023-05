Teresa Bonvalot e Kika Veselko terminam no 9.º lugar em Snapper Rocks

Terminou a prestação portuguesa na etapa inaugural do circuito Challenger Series 2023, depois de Teresa Bonvalot e Kika Veselko terem sido eliminadas nos oitavos-de-final da prova que se está a disputar em Snapper Rocks, na Gold Coast australiana. Um desempenho que valeu a ambas o 9.º posto final neste arranque da qualificação para o World Tour 2024.Depois de terem estado em destaque nos dias anteriores, desta vez as surfistas portuguesas acabaram por não se encontrar com o mar. Kika Veselko esteve em ação logo no primeiro heat do dia e viu a francesa Vahine Fierro encontrar as melhores ondas da disputa. Fierro terminou a bateria com 15,67 pontos, contra 11,83 da atual campeã mundial júnior.Dois heats volvidos foi a vez de Teresa Bonvalot entrar em ação, tendo pela frente a norte-americana Sawyer Lindblad. Teresa viu a rival fazer uma nota excelente e perto do final ainda esboçou uma reação com uma onde de 7,07 pontos. Ainda assim o esforço da campeã nacional foi insuficiente para evitar uma derrota, com Lindblad a somar 14,50 pontos, contra 10,20 da portuguesa.Portugal não vai ter, assim, qualquer representante no dia final da prova australiana, onde já estão encontrados os heats dos quartos-de-final masculinos e meias-finais femininas, onde o maior destaque vai para a presença da oito vezes campeã mundial Stephanie Gilmore, que está nesta etapa apenas a ganhar ritmo para a segunda metade da temporada do Tour 2023.H1: Stephanie Gilmore (AUS) x India Robinson (AUS)H2: Sally Fitzgibbons (AUS) x Sawyer Lindblad (EUA)H1: Imaikalani deVault (HAV) x Jacob Willcox (AUS)H2: Jett Schilling (EUA) x Jadson Andre (BRA)H3: Samuel Pupo (BRA) x Jorgann Couzinet (FRA)H4: Michael Rodrigues (BRA) x Corsby Colapinto (EUA)Após esta prova de Snapper Rocks, o circuito mantém-se na Austrália, com a praia de Manly, em Sydney, a receber, já no final deste mês, a segunda de seis paragens das Challenger Series 2023.