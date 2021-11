Teresa Bonvalot e Mafalda Lopes nas meias-finais do Azores Pro

O braço feminino da armada lusa presente no Azores Airlines Pro continua a dar cartas e, esta sexta-feira, Mafalda Lopes e Teresa Bonvalot aumentaram as esperanças portuguesas em ter uma das vencedoras da prova açoriana. Ambas conseguiram a qualificação para as meias-finais e são as representantes nacionais no dia final nos Areais de Santa Bárbara, na ilha de São Miguel.Com Portugal a chegar a este penúltimo dia de prova ainda com seis representantes, as coisas acabaram por não começar bem, sobretudo na prova masculina. Com Pedro Henrique a terminar o primeiro heat do dia no 4.º posto, numa disputa em que o francês Charly Martin e o britânico Patrick Langdon-Dark seguiram em frente, na bateria seguinte deu-se a razia total dos representantes portugueses.No heat 2 da ronda 5 Francisco Almeida e Vasco Ribeiro tinham pela frente os franceses Tim Bisso e Maxime Huscenot. Com Francisco Almeida a ser a grande surpresa deste evento e com Vasco a tentar defender o estatuto de campeão europeu deste circuito, a verdade é que nem um nem outro conseguiram resistir ao domínio dos surfistas gauleses, sendo ambos eliminados. Destaque para Almeida, que terminou como o melhor português na prova masculina, conseguindo o 9.º posto final.De seguida foi a prova feminina a ir para a água com os quartos-de-final e, embora o primeiro heat não tenha corrida da melhor forma, com a campeã nacional Kika Veselko a perder um duelo sem muitas ondas com a alemã Rachel Presti, tudo se inverteu nos dois heats seguintes, que serviram para vingar o arranque em falso.Teresa Bonvalot teve pela frente a experiente Maud Le Car, mas mesmo sem a ajuda do mar a surfista portuguesa conseguiu superiorizar-se, vencendo a disputa com 9,33 pontos, contra 8,60 da francesa. Depois foi a vez de Mafalda Lopes voltar a brilhar, desta vez com a ajuda dos tubos açorianos. O 10 conseguido nas primeiras rondas já é passado, mas Mafalda continua a mostrar estar em sintonia com o mar e o triunfo frente à basca Janire Gonzalez Etxabarri, com 13,83 pontos contra 10,90 foi prova disso mesmo.Duas prestações bem positivas, que colocam Portugal com duas representantes no dia final do Azores Pro e com legítimas aspirações ao triunfo. Quando a ação retomar, Teresa vai enfrentar a alemã Rachel Presti na primeira semifinal, enquanto na seguinte Mafalda Lopes mede forças com a experiente francesa e ex-top mundial Pauline Ado. Caso ambas vençam vamos ter uma final feminina 100 por cento nacional em São Miguel.Do lado masculino a história foi bem diferente, com os gauleses a superiorizarem-se a toda a concorrência. Com a organização a esperar pela tarde para disputar os quartos-de-final, foram três os gauleses (Maxime Huscenot, Tim Bisso e Tristan Guilbaud) a conseguirem bilhete para o dia final, sendo apenas contrariados pelo jovem talento brasileiro Ryan Kainalo.A chamada para o dia final está marcada para as 7H45 nos Açores – 8H45 em Portugal Continental. Contudo, com apenas três horas de prova pela frente, a organização pode esperar pela melhor altura de ondas e de maré para colocar as finais na água.Rachel Presti (ALE) x Teresa Bonvalot (PRT)Mafalda Lopes (PRT) x Pauline Ado (FRA)Maxime Huscenot (FRA) x Tim Bisso (FRA)Ryan Kainalo (BRA) x Tristan Guilbaud (FRA)(notícia atualizada às 19h29)