Teresa Bonvalot e Mafalda Lopes seguem para segunda ronda na Ericeira

As portuguesas Teresa Bonvalot e Mafalda Lopes qualificaram-se esta segunda-feira para a segunda ronda do EDP Vissla Pro Ericeira, quinta etapa da Challenge Series em surf, que decorre em Ribeira d'Ilhas, na Ericeira.Teresa Bonvalot conquistou 12,36 pontos na estreia, venceu o quinto 'heat' e avançou para os 16 avos de final, juntamente com a neozelandesa Paige Hareb, que somou 11,20.

Pouco depois, Mafalda Lopes foi segunda na oitava bateria, com 9,7 pontos, sendo apenas batida pela norte-americana Caitlin Simmers (11,43), eliminando a sua compatriota Carina Duarte (9,06), que terminou a competição entre as 33.ªs classificadas.

Igual desfecho tinha tido Carolina Mendes, no sexto 'heat', ao terminar em terceiro, com 9,07, atrás da brasileira Luana Silva (11,7) e da australiana Dimity Stoyle (11,6), enquanto Gabriela Dinis não foi além do quarto posto na primeira bateria, com 4,34 pontos, quedando-se pelo 49.º posto no campeonato.

Ainda à espera da estreia na competição estão as também portuguesas Francisca Veselko, no 14.º 'heat', e Yolanda Hopkins, no 16.º e último.

A eliminação hoje de Guilherme Ribeiro, ao contabilizar apenas 7,44 pontos, no quarto e último lugar do 'heat', terminando a prova entre os 73.ºs classificados, deixou o quadro masculino sem representantes nacionais, depois das 'quedas' de Frederico Morais e Afonso Antunes, no domingo, também na primeira ronda, mas com os terceiros lugares nas baterias e os 49.ºs lugares finais.

O período de espera do EDP Vissla Pro Ericeira, quinta das sete etapas da Challenge Series, decorre até domingo.