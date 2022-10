Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins terminam no 9.º posto na Ericeira

Teresa foi a primeira a entrar em ação, no heat 3 dos oitavos-de-final, onde teve pela frente a atual líder do ranking, a jovem norte-americana Caitlin Simmers. Com o mar a causar algumas dificuldades às surfistas, o começo da bateria não foi espetacular, mas depois Simmers embalou para o triunfo. O melhor que Teresa conseguiu foi numa invulgar esquerda em Ribeira d’Ilhas, mas nem por isso evitou uma derrota, somando apenas 9,36 pontos, contra os 12,33 da norte-americana.Também o embate entre Yolanda Hopkins e Macy Callhaghan, no oitavo e último heat da ronda, terminou com uma vitória sem contestação da surfista australiana e antiga top mundial. Yolanda ainda esteve em boa posição para atacar uma potencial reviravolta no duelo, mas as ondas nunca permitiram fazer melhor do que 10,84 pontos, com Callaghan a somar 14,40 pontos. Dessa forma, nos quartos-de-final não haverá qualquer surfista portuguesa.Ainda assim, apesar das eliminações, as duas surfistas lusas vao garantir uma subida no ranking. Yolanda deverá aproximar-se do top 20, após ter chegado aos oitavos-de-final pela segunda vez na presente temporada. Já Teresa tem garantida a subida do 8.º para o 7.º posto do ranking, encurtando a distância para o cut, que apura o top 5 para a elite mundial do próximo ano.O facto de o top 4 do ranking ainda estar em prova e parecer imparável no decorrer da temporada, está a ajudar às contas. Caitlin Simmers, Molly Picklum, Bettylou Sakura Johnson e Macy Callaghan estão já a ocupar 80% por cento das vagas disponíveis, sendo todas elas ex-tops mundiais, com exceção de Simmers, que rejeitou a qualificação no ano passado, para se manter mais um ano neste circuito. Contudo, o domínio destas surfistas está a deixar ainda mais em aberto a quinta vaga.Com a número 5 do ranking e número 6, as australianas Sophie McCulloch e Nikki van Dijk, respetivamente, também eliminadas nesta fase, Teresa acaba por conseguir ultrapassar a também aussie Bronte Macaluay, que havia perdido na ronda anterior. E aproxima-se do cut porque só os quatro melhores resultados contam, e McCulloch tem um resultado maior a descartar. Feitas as contas, Nikki van Dijk sobe ao top 5, com Teresa a manter a distância para a australiana, a somente 645 pontos, mas já no 7.º posto – poderá ter de o dividir caso Vahine Fierro ou Sawyer Lindblad vençam na Ericeira.Com duas etapas por disputar, no Brasil e no Havai, Teresa parte para a reta final da temporada bem posicionada e bem dentro da luta pela qualificação para o CT de 2023. A precisar de substituir 1900 pontos, a campeã nacional e europeia necessita de chegar aos oitavos-de-final para conseguir somar mais pontos do que os atuais 18540. Mas as outras surfistas que estão na luta também poderão pontuar e aumentar os requisitos.Com 10 mil pontos para a campeã de cada etapa, ainda resta à surfista portuguesa alguma margem para conseguir terminar a temporada dentro do top 5 do ranking e fazer história para o surf feminino nacional, ao conseguir chegar ao circuito mundial pela primeira vez. Com 20 mil pontos ainda em jogo, a verdade é que matematicamente até as outras portuguesas neste circuito o podem fazer, embora as contas sejam bem mais simples para Teresa do que para Yolanda Hopkins, Mafalda Lopes e Kika Veselko, que precisam já mais do que um resultado forte.Entretanto, na prova masculina foi realizada a ronda 3 e ainda a primeira metade dos oitavos-de-final, com os australianos Ryan Callinan e Dylan Moffat, o brasileiro Michael Rodrigues e o havaiano Ian Gentil a serem os primeiros surfistas a conseguirem vaga nos quartos-de-final. E a Austrália ainda pode colocar mais três surfistas na próxima fase, mostrando ser a força dominante em Ribeira d’Ilhas. Destaque ainda para as eliminações surpresa de Kanoa Igarashi ou de Rio Waida, que, assim, deixa a liderança do ranking à mercê do italiano Leo Fioravanti.H1: Bettylou Sakura Johnson (HAV) x Vahine Fierro (FRA)H2: Sarah Baum (AFS) x Caitlin Simmers (EUA)H3: Molly Picklum (AUS) x Daniella Rosas (PER)H4: Sawyer Lindblad (EUA) x Macy Callaghan (AUS)H1: Michael Rodrigues (BRA) x Ian Gentil (HAV)H2: Ryan Callinan (AUS) x Dylan Moffat (AUS)H3: Liam O’Brien (AUS)/Edgard Groggia (BRA) x Jacob Willcox (AUS) x Corsby Colapinto (EUA)H4: Leonardo Fioravanti (ITA)/Joan Duru (FRA) x Adur Amatriain (ESP) x Morgan Cibilic (AUS)