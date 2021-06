Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins garantem vaga em Tóquio

Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins acabaram de garantir, esta tarde de sábado, duas vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio’2020. As duas surfistas portuguesas juntam-se a Frederico Morais nas olimpíadas, com Portugal a ter ainda hipótese de ver Vasco Ribeiro também a qualificar-se.





Teresa e Yolanda garantiram as vagas de forma antecipada, ao conseguirem avançar para a ronda 6 do quadro principal do Mundial ISA que decorre em El Salvador. As surfistas portuguesas estavam no mesmo heat da ronda 5 e sabiam que em caso de qualificação para a próxima fase conseguiriam automaticamente o bilhete para Tóquio.Num heat muito equilibrado, em que tiveram pela frente a francesa Pauline Ado e a japonesa Mahina Maeda, Teresa acabou por carimbar o primeiro posto, com 10,53 pontos, enquanto Yolanda conseguiu segurar a segunda posição, com 9,63 pontos.Mas esta tarde ainda pode haver o pleno português. Depois de já ter superado a ronda 8 de repescagem, onde deixou para trás o espanhol Aritz Aranburu e o panamiano Isauro Elizondo, Vasco compete na ronda 9 de repescagem frente ao peruano Miguel Tudela e ao alemão Leon Glatzer. E caso avance mais uma ronda poderá ficar muito perto de garantir outra vaga masculina, dependendo do resultado do outro heat desta fase.Além de estar perto de conseguir o pleno olímpico, qualificando o máximo de quatro surfistas para Tóquio, Portugal continua na luta por medalhas individuais e também pelo título coletivo neste Mundial ISA que termina amanhã em El Salvador.