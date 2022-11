Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins na ronda 2 das Challenger Series de Saquarema

Como tem sido hábito durante grande parte da temporada, a estreia da armada lusa feminina em mais uma etapa da Challenger Series pautou-se pelo sucesso de Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins. Desta vez em Saquarema, na penúltima etapa do circuito, as duas portuguesas mais bem classificadas do ranking deram o mote e conseguiram o passaporte para a próxima fase, com destaque para Yolanda que fê-lo com um triunfo. Pelo caminho ficou Mafalda Lopes.

Após um dia de pausa, a ação regressou esta quinta-feira na prova brasileira, mas com o mar sem dar sinais de melhoria. As dificuldades foram evidentes para todas as surfistas na ressaca de Saquarema. Contudo, a qualidade técnica acabou por fazer a diferença, sobretudo num quadro competitivo com várias surfistas de um nível abaixo, que entraram no evento devido às muitas ausências.

Com os restantes heats da ronda inaugural da prova masculina a serem os primeiros na água, foi a meio da jornada que Teresa Bonvalot entrou em cena, logo no heat inaugural feminino. Em condições bem abaixo dos requisitos mínimos, Teresa soube gerir bem a situação. A surfista portuguesa foi superada pela jovem brasileira Laura Raupp, que somou 10,30, mas garantiu a segunda posição, com somente 7,87 pontos, à frente da havaiana e ex-top mundial Coco Ho (5,66) e da wildcard brasileira Bruna Carderelli (0,96).

A bandeira portuguesa apenas regressou à água no heat 5, com Mafalda Lopes a sentir algumas dificuldades na fase inicial da disputa. A jovem surfista portuguesa ainda esboçou uma resposta na segunda metade do heat, mas os 9,20 pontos somados ficaram aquém dos 11,87 da brasileira Anne dos Santos e dos 11,67 pontos da norte-americana Sawyer Lindblad – apenas à frente da brasileira Kayane Reis (7,73).

No heat 7 foi a vez de Yolanda Hopkins entrar em cena e logo com um triunfo num dos heats mais equilibrados desta primeira ronda. Ainda assim, Yolanda não cedeu à pressão e somou 11,14 pontos, deixando a alemã Rachel Presti (10,40) no segundo posto, enquanto as brasileiras Isabelle Nalu (7,97) e Silvana Lima (5,50). Um triunfo que alimenta a esperança da surfista algarvia em chegar-se mais à frente no ranking, onde está atualmente no top 20.

A ação terminou após o heat 10, ficando ainda seis baterias por disputar nesta ronda inaugural feminina. E nas duas últimas estarão em ação Carolina Mendes e Kika Veselko, ambas ainda a aguardar estreia em Saquarema. Entre os restantes heats destaque para o facto de as top seeds não vacilarem, com exceção da número 2 do ranking, a australiana Molly Picklum. A ex-top mundial acabou por ser prejudicada por uma interferência, dizendo adeus mais cedo à prova. A surfista seguinte mais bem classificada no ranking a ser eliminada foi a basca Ariane Ochoa, atualmente 22.ª classificada, o que denota bem a eficiência das restantes candidatas.

Na próxima fase Teresa vai estar no heat 2, onde medirá forças com a peruana Sol Aguirre, com a japonesa Shino Matsuda e com a australiana Bronte Macaulay, que está logo atrás da campeã nacional no ranking, no oitavo posto. Algo que torna ainda mais decisiva a próxima ronda em Saquarema. Já Yolanda Hopkins estará inserida no heat 4, onde enfrentará a norte-americana Sawyer Lindblad, atual número 9 do ranking, a japonesa Minami Nonaka e a francesa Pauline Ado.